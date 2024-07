Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord hétfőn

Nyáron, tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek - közölték.

