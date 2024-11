Még több napelemes rendszer csatlakozását teszi lehetővé az E.On új alállomása + videó

Megosztás itt:

,,Magyarország elemi érdeke a villamosenergia-hálózatok összekapcsolása minden szomszédos országgal, továbbá első számú prioritás a belső hálózatunk olyan módon történő fejlesztése, amely lehetővé teszi a sikeres zöld átmenetet és a kormány által támogatott munkahelyteremtő iparfejlesztéseket. A most átadott vagy átadandó transzformátorállomás jól illeszkedik mindkét célkitűzésbe, hiszen javítja a Nyugat-Dunántúl és Észak-Dunántúl ellátásbiztonságát is, továbbá egy Szlovákiával közös nemzetközi intelligens hálózati projektbe is illeszkedik."