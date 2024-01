Még mindig többe kerül egy külföldi foglalkoztatása

Megosztás itt:

„Azokon a területeken, amelyeken jelen vagyunk szakszervezetként, mi ezt nem tapasztaljuk. De azt sem, hogy külföldi munkavállalókra cserélnék a magyarokat” – válaszolta a Világgazdaság érdeklődésére Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője. A lap arról is kérdezte Mészáros Melindát, hogy a vendégmunkások az alacsonyabb béreikkel tényleg letörik-e a hazai fizetéseket, és emiatt komoly veszélyt jelentenek-e a magyarok munkahelyeire. A dél-koreai Bumchun salgótarjáni üzemében 60 főt bocsátottak el, többségében magyarokat, kisebb részben külföldieket. Az eset már csak azért is botrányos, mert decemberben vietnámi vendégmunkások érkeztek a gyárba, akiket éppen a kirúgott munkavállalók tanítottak be. A történtek után a Nemzetgazdasági Minisztérium is vizsgálódni kezdett.

