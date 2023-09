Még mindig megéri külföldi ingatlant venni

Megosztás itt:

Denis Zincsenko a ciprusi ingatlanok ingatlanszakértője arról beszélt, hogy a kínálatukban szereplő stúdió, és több szobás apartman lakások átlag négyzetméter ára átszámítva még mindig csak 900.000 -1.100.000 forint körül mozog. Ezek az apartmanok, stúdiólakások modern, új építésű, közös medencével, játszótérrel, kerttel és egyéb kényelmi szolgáltatásokkal ellátott lakóparkokban helyezkednek el és tényleg minden adott bennük, hogy egy kényelmesebb, mediterrán életstílusban éljen az ember.

Mint fogalmazott, Magyarországról is egyre több a vásárló: sokan ki is költöznek, de vannak, akik rövidebb vagy hosszabb távú befektetésként tekintenek az ottani lakásokra.

Rengeteg embernek életre szóló vágya, hogy egy napon tengerparti nyaralót vásároljon, ez a távolinak tűnő álom viszont soha nem volt olyan közel hozzánk, mint most. Észak-Ciprus turizmusa, ingatlanpiaca, infrastruktúrája dinamikusan, növekszik, fénykorát éli, de még így is jóval kedvezőbb áron lehet apartmant vásárolni a Földközi-tenger partján, mint több magyarországi nagyvárosban.

Denis Zincsenko, a ciprusiingatlanok.hu alapítója elmondta, rendkívül dinamikus fejlődésen megy keresztül az egész régió, de a 180 napos főszezonnal rendelkező Észak-Ciprus még ebből a mezőnyből is kiemelkedik.

„Az elmúlt években kiemelkedően megugrott az érdeklődés a szigetország északi része iránt, a helyi turisztikai minisztérium munkájának köszönhetően pedig a világ egyre több pontjáról fedezik fel ezt az ékszerdobozt. Annak ellenére, hogy mára turisztikai paradicsommá nőtte ki magát, Észak-Cipruson még mindig kifejezetten kedvező fizetési feltételekkel lehet apartmanokat venni, a projektek pedig gombamód szaporodnak. Nem véletlen, hogy a Forbes magazin az elmúlt években a TOP 5 tengerparti ingatlanbefektetések közül az első helyre sorolta Long Beach, Iskelét, ahol számos projektben lehet tervezőasztalról, vagy akár készen apartmant vásárolni és ahol egyébként a mi irodánk is megtalálható.” – fogalmazott.

Az ingatlanszakértő kérdésre válaszolva közölte, nemcsak a skandináv, a német vagy a francia vevők száma sokasodik, hanem a közép-kelet-európai piac is aktivizálódik, így a magyarok érdeklődését is felkeltette az utóbbi években ez a lehetőség.

Ennyit hozhat a konyhára az észak-ciprusi ingatlanbefektetés

Denis Zincsenko így folytatta: „Sokan saját célra vásárolnak apartmanokat, hogy adott esetben ki is költözzenek, míg mások inkább befektetésként tekintenek az ingatlanokra. Akik rövidebb távon gondolkoznak, azok a mostani hullámot meglovagolva, épülő projektekbe szállnak be, majd értékesítik tovább átadási ütemtől függően. Ebben az a jó befektetés, hogy ilyen esetben nem kell az apartman teljes összegét befizetni a részletfizetési konstrukciók miatt, a vásárló az eladáskor mégis keres a különbözeten. Vásárlóink közül sokan gondolkodnak a kiadásban is, sőt sokan vannak olyanok, akik kétlaki életet élnek és míg télen Cipruson laknak, nyáron kiadják az ingatlant. A turizmus növekedésével egyre nagyobb a kereslet az apartmanokra és ez nyilván felfelé húzza a bérleti díjak árát is.”

„Az elmúlt szűk öt évben óriási változások zajlottak le az észak-ciprusi ingatlanpiacon. Míg 2019-ben lehetett találni stúdiólakást 36 ezer angol fontért, ami a mai árfolyamon átszámítva 16 millió forintot jelent, ma alsó hangon 60 ezer fontot, körülbelül 27 millió forintot kell kifizetni egy ugyanolyan paraméterű ingatlanért. Pedig ezek nem is népszerű ingatlanok, hanem földszinti, panorámával nem rendelkező, de a parttól 300-400 méterre lévő lakást tudunk ennyiért vásárolni” – mondta.

A ciprusiingatlanok.hu alapítója arról is beszélt, tavaly 50-60 százalékos áremelkedés következett be egy éven belül, ami példátlan.

Denis Zincsenko úgy látja, mivel a kereslet egyre nagyobb, az ingatlanárak sem fognak a közeljövőben lejjebb kúszni, és mivel ez a trend a bérleti díjakat is felfelé húzza, a befektetések megtérülése is biztosított lehet. Hozzátette ugyanakkor, ha valaki külföldön vásárolna ingatlant mindenképpen ajánlott szakértő segítségét igénybe venni, akinek van helyismerete, tisztában van a jogszabályokkal és földviszonyokkal, valamint van komoly tapasztalata az adás-vételeket illetően.

Borítókép: ciprusiingatlanok.hu