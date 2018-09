Matolcsy: Aktivizálni kell a versenyképességi tartalékokat

A visegrádi csoport országai az Európai Unió növekedési motorjává váltak, a fenntartható felzárkózáshoz megvannak a megfelelő alapok. A pénzügyi stabilitás megőrzése mellett most a versenyképességi tartalékokat kell aktivizálni, amihez a régiós együttműködések mélyítése is támogatást nyújt - hangsúlyozta Matolcsy György Krakkóban, a magyar és a lengyel jegybank által közösen szervezett konferencián.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján pénteken közzétett közlemény szerint az MNB és a Narodowy Bank Polski először szervezett közös nemzetközi konferenciát, együttműködve a neves nemzetközi szakmai műhellyel, az Official Monetary and Financial Institutions Forummal (OMFIF). A visegrádi együttműködést erősítő szakmai eseményen a régiós országok gazdasági növekedési kilátásai voltak a fókuszban, különös hangsúllyal arra, hogy milyen eszközökkel biztosítható a fenntartható felzárkózás.

Adam Glapiński, az eseménynek helyszínt biztosító lengyel jegybank elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy mélyebben meg kell érteni a gazdasági növekedés mozgatórúgóit, különösen a termelékenység középtávú alakulását.

A konferencián előadóként részt vettek az MNB felsővezetői és szakértői is. A rendezvényen egyebek mellett olyan témákat vitattak meg részletesen is, mint a termelékenység növelésének lehetőségei, az inkluzív gazdasági növekedés biztosítása, a pénzügyi rendszer fenntartható növekedéshez való hozzájárulása, valamint a nemkonvencionális monetáris politikai eszközök eredményei és jövője. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a régiós tapasztalatok és vélemények megosztása a jövőben is támogathatja a gazdaságpolitikák eredményességét.

A konferencián a két jegybankelnök tárgyalásokat folytatott az intézmények közötti szakmai együttműködés erősítéséről is - közölte az MNB.