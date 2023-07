Másodpercenként tíz légkondicionálót adnak el világszerte

Megosztás itt:

A felforrósodó világunkban kevés dolog lesz annál fontosabb, hogy elfogadható hőmérsékletet teremtsünk otthonainkban és a munkahelyeken. A legmelegebb országok egyre melegebbé válnak és olyan hőhullámokat élnek meg az ott élők, melyek korábban elképzelhetetlennek számítottak.

A „Fenntartható energiát mindenkinek” nemzetközi platform (SEforALL) 2022-es jelentésében rámutatott, világszerte 1.2 milliárd vidéki és szegényebb régió van veszélyben a hűtési lehetőségek hiánya miatt, ugyanakkor 2.4 milliárd középosztálybeli ember vásárolhat a közeljövőben megfizethető légkondicionálót annak energiahatékonyságát is figyelembe véve.

A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint jelenleg a beltéri eszközök energiafogyasztása óránként 2000 terrawatt világszerte. Csak összehasonlításként, ez két és félszerese az egész Afrikában használt elektromos áramnak. 2050-re ez a szám 6200 terrawattra emelkedhet, és addig várhatóan másodpercenként tíz légkondicionálót adnak majd el a gyártók globálisan.

A légkondicionálók piaca 2023-ban várhatóan eléri a 231 milliárd dollárt, és 2027-re a 280 milliárd dollárt is. A londoni Business Research Company felhívja rá a figyelmet, hogy az urbanizáció rendkívül felgyorsíthatja a klímák értékesítését. 2050 végére világszerte hétmilliárd ember élhet városi területeken, ahol a tapasztalatok szerint a legnagyobb az igény a klímák iránt.

Versenyfutás van a márkák között

A világ vezető és független piackutató ügynöksége, az Euromonitor International ismét elkészítette a fogyasztási cikk adatokon alapuló 2022-es évi statisztikáját, amelyből kiderült, hogy melyek a legkeresettebb darabszámban értékesített klíma brandek a világon.

A listát immáron sok éve stabilan és töretlenül a technológiai újításokban élenjáró Gree vezeti. A Magyarországon is hosszú ideje piacvezető márka közel 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a globális piacon, vagyis a legtöbben az otthon nyugalmát biztosító klímáikat választják a jó ár-érték arány miatt.

A 70 világcég termékeit rangsoroló felmérés második helyezettje a hazai piacon is erősen helytálló Midea lett, a dobogó legalsó fokára pedig a Haier fért még oda. Rajtuk kívül kizárólag 5 százalék alatti piaci részesedéssel rendelkező cégek találhatók meg a legnagyobbak között, mely azt is jól mutatja, hogy mennyire kiélezett a verseny a szereplők között.

A negyedik az LG lett az Euromonitor International kutatásában, őket sorban a Panasonic, a Daikin, a HiSense, a Samsung és a TCL követi az élmezőnyben.

Mi a népszerűség titka?

A Gree légkondicionálók gyártója mindig az élen járt a kutatás és fejlesztés területén. 24 világvezető technológiával, illetve több mint 50.000 technikai- és 24.000 találmányi szabadalommal rendelkezik. Ezt az elhivatottságot azon tények is bizonyítják, miszerint a világvezető cég folyamatosan törekszik az innovációra és a forradalmi megoldások kifejlesztésére annak érdekében, hogy a legjobb ár-érték arányú termékeket biztosítsa a piac és felhasználói számára.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Gree Electric Appliances 2009-re elérte a világ legnagyobb lakossági klíma gyártója címet. Az óriásvállalat ekkor 27 millió klímaberendezést tudott gyártani évente. Azóta közel megháromszorozódott a Gree gyártókapacitása.

A Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója, Tóma János elmondta, hogy a Gree a tudatos és igényes otthonok választása. Vannak hangos, megbízhatatlan alternatívák, amelyek első ránézésre megfizethetőbbnek tűnnek, de olcsó húsnak híg a leve, és ha beleszámoljuk a szervizeléssel, alkatrészekkel, ügyintézéssel, kimaradt fűtéssel járó költségeket, akkor már korántsem olyan olcsó az a hús. A szakember hozzátette, hogy a tudatos fogyasztó, aki igényes döntéseket hoz családja nyugalmának érdekében tudja, hogy a Gree-vel jár a legjobban.

Szintén kiemelkedő eredményt ért el egyébként a közelmúltban a Gree légkondicionálók magyarországi vezérképviselete, a szarvasi székhelyű Cool4u Kft. is, amely előkelő helyet foglal el a Financial Times Európa leggyorsabban növekvő 1000 cégét taglaló listáján. A hamburgi székhelyű független piackutató ügynökség, a Statista készített felmérést a világ egyik legnagyobb üzleti kiadványaként nyilvántartott magazin számára. Ezen idén 14 magyarországi céget tartanak számon Európa elitjében, köztük a Cool4u Kft-t is.

Borítókép: Gree / Shutterstock