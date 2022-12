Mártha Imre egy balatoni étteremből vezeti a fővárosi közműholdingot?

Megosztás itt:

- A testvérem Pesten szemétszállító, elég nevetséges pénzért. Mi meg itt lent a Balatonnál minden héten azt nézzük, hogy a főnöke munkaidőben, egy jó drága étteremben eszi mondjuk a lazacot. Mert, hogy nem nagyon jár be dolgozni, az biztos -

így kezdődik az a levél, amit a Metropolnak címeztek névtelenül.

Az állítást fotókkal is igazolta a levél írója és a fotókon lévő dátumbélyegző szerint a fővárosi szemétszállítás, távhő, kertészet, temetkezés „fővezére” munkaideje jelentős részét egy meglehetősen drága, egész évben nyitva tartó balatonparti dizájn étteremben, a csopaki Buborékban tölti. Mondhatni itt rendezte be az irodáját, ahol barátnője és kutyája is gyakran megfordul.

A levél szerint a Gyurcsány-fiókának is gúnyolt vezér kedvenc bisztrójába 10 óra körül szokott megérkezni. Ott rendszerint egy buggyantott tojást rendel lazaccal. Ragaszkodik a frissen facsart narancsléhez is. A reggelijét pedig általában azonnal ki is posztolja az Instagramra.

Ahogy a levél írója fogalmaz: Mártha ebből a dizájn étteremből „irányít”, afféle playboy-ként. Mert, hogy természetesen a 60 milliós Bentley-ével érkezik. Miután „jól kidolgozta” magát, általában még elvitelre is kér 2 adag ételt, aztán a barátnőjével kényelmesen elindulnak hazafelé Mártha közeli házába.

A cégvezér több olyan képet osztott meg a közösségi médiában, amelyeken úgy tűnt, mintha szándékosan provokálná munkatársait. Miközben a cégeknél folyamatos a leépítés, ő milliárdos nyaralásokon, alulöltözött hölgyek társaságában töltötte mindennapjait.