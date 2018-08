Marad a magyar adóbesorolás

2018. AUGUSZTUS 18., SZOMBAT SZÁJER JÓZSEF: DÖNTÕ LESZ A MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSE AZ EP-VÁLASZTÁSOKON MAGYAR HÍRLAP. KÁSLER MIKLÓS: AZ ORSZÁG SZUVERENITÁSA ERÕSÍTÉSÉNEK A KULTÚRÁBAN IS FOLYTATÓDNIA KELL MAGYAR IDÕK. ERDÕ PÉTER: SZENT ISTVÁN A KERESZTÉNYSÉGET HELYEZTE A MAGYAR KULTÚRA KÖZÉPPONTJÁBA M1. MEGERÕSÍTETTE A MAGYAR ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSOKAT A STANDARD & POOR'S HITELMINÕSÍTÕ. KORMÁNYSZÓVIVÕ: AZONNAL BE LEHET AVATKOZNI, HA BÁRMI VESZÉLYEZTETNÉ AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEP LEBONYOLÍTÁSÁT M1. CSAKNEM 400 HELYEN JELENTETTEK BE TÛZIJÁTÉKOT AZ ORSZÁGBAN AUGUSZTUS 20-ÁRA. NEM VETT RÉSZT A FIDESZ ÉS A KDNP AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL MÁRA ÖSSZEHÍVOTT PARLAMENTI ÜLÉSEN. EMMI: HITELTELEN AZ ELLENZÉK KEZDEMÉNYEZÉSE A RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE. 10 ÉVE NEM VOLT ILYEN MAGAS A PARLAGFÛ KONCENTRÁCIÓJA A LEVEGÕBEN. A HÉTVÉGÉRE AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉN MÁSODFOKÚ RIASZTÁS LESZ ÉRVÉNYBEN. A VÉRTANÚK TERE MELLETT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS AZ ALKOTMÁNY UTCA ÚJJÁÉPÍTÉSÉVEL FOLYTATÓDHAT A STEINDL IMRE PROGRAM. 80 ÉVES KORÁBAN MEGHALT KOFI ANNAN GHÁNAI DIPLOMATA, AZ ENSZ 1997 ÉS 2006 KÖZÖTT REGNÁLÓ FÕTITKÁRA. MA TEMETIK EL A GENOVAI KATASZTRÓFA 19 HALÁLOS ÁLDOZATÁT. A ROMOK ALATT ÚJABB HALOTTAKAT TALÁLTAK, ÍGY 41-RE EMELKEDETT A HALÁLOS ÁLDOZATOK SZÁMA. MERKEL: SÉRTHETETLENEK A HATÁROK A NYUGAT-BALKÁNON, A TÉRSÉG ORSZÁGAINAK EU-S CSATLAKOZÁSA CSAK TERÜLETI ÉPSÉGÜK MEGTARTÁSÁVAL MEHET VÉGBE. KREML: HARMADIK FÉL FENYEGETÉSEINEK FÉNYÉBEN TÁRGYAL MAJD A KÖZÖS PROJEKTEKRÕL PUTYIN ÉS MERKEL. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. TÖRÖKORSZÁG VÁLASZOLNI FOG AZ ESETLEGES ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA. TILTAKOZIK IRÁN, MERT A TBILISZI REPTÉREN LEVETETTÉK AZ IRÁNI NÕK FEJKENDÕJÉT. TAGADJA AZ AL-KAIDA, HOGY TITKOS MEGÁLLAPODÁSOKAT KÖTNE A SZAÚDI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓVAL. REKORD ALACSONY VÍZÁLLÁS IS LEHET JÖVÕ HÉTEN A DUNÁN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY VONAT ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ TÁPIÓSZELE ÉS TÁPIÓGYÖRGYE KÖZÖTT, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.