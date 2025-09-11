Keresés

Gazdaság

Már több mint ötezren igényelték a kedvezményes hitelt + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 19:00 | HírTV

A tárcavezető leszögezte: a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres otthonteremtési program Magyarországon.

  • Már több mint ötezren igényelték a kedvezményes hitelt + videó

Sikeresen indult az Otthon Start program: a fix 3 százalékos kamatú hitel szeptember elseje óta érhető el, a célja, hogy jóval kedvezőbb áron jussanak saját lakáshoz vagy házhoz azok, akik eddig még nem rendelkeztek saját ingatlannal. A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint legfeljebb 25 éves futamidővel, a szükséges önerő pedig 10 százalék.

Gulyás Gergely azt is kiemelte: ezzel a hitellel 10 millió forintos hitelösszegnél havonta 30 ezer forintot lehet spórolni, míg 50 milliónál már 150 ezer forinttal kevesebb törlesztőrészletet kell fizetnie annak, aki az Otthon Startot választja a normál piaci hitelhez képest. A tárcavezető hozzátette: 3 hét alatt csaknem 30 ezer igénylés érkezett olyan új lakások építésére, amelyek megfelelnek a program feltételeinek, a következő hetekben pedig ez a szám el fogja érni az 50 ezret. ((graf vége))

Az egyik hazai hitelközvetítő cég ügyvezető igazgatója is arról számolt be: már több tucat igénylés érkezett hozzájuk is az elmúlt napokban, az első ügyletek pedig hamarosan már jóváhagyásra is kerülnek.

