Már több mint 20 ezer család telepíthet napelemet és energiatárolót a Napenergia Plusz Program támogatásával

Szeptember elején több mint 280 ezer háztartási méretű naperőmű üzemelt Magyarországon. A Napenergia Plusz Program hasznosan szolgálja a további gyarapodást. A támogatási lehetőség révén a kisebb napelemes rendszerek száma belátható időn belül eléri a 300 ezret. 2010 végén ezekből kevesebb mint 300 működött belőlük hazánkban. A pályázat érdemben hozzájárul ahhoz is, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan idén is 1 gigawatt feletti mértékben bővüljön a magyarországi napenergia kapacitás - írták.

