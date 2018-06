Már nem zavarja a magas benzinár Tállai Andrást

A jobbikos Volner János üzemanyagár-csökkentésről szóló napirend előtti felszólalásában kijelentette: bár a hazai üzemanyagárak hazánkban nem nagyon térnek el a nyugati átlagtól, de a munkabérekhez és a gazdaság teljesítményéhez képest mégis rendkívül drága a benzin a magyar pénztárcának. Volner arra is kitért, hogy az üzemanyagárak mellett az autósokat számos egyéb díj is terheli, mint például a „közutálatnak örvendő” fizetős parkolás, illetve az autóvásárláskor is fizetendő díjak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jobbikos politikusnak Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, válaszolt, aki tavaly még azzal büszkélkedett, hogy közbenjárására csökkentette árait a Mol Mezőkövesden, kijelentette: a kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra, a jövedéki adókat az EU határozza meg,

Az államtitkár szerint a benzinárakat a világpiaci árak szabályozzák.

Az üzemanyagok ára hétfőn is téma volt a Házban, akkor a párbeszédes Burány Sándor vettette fel a témát napirend előtt. Akkor is Tállai válaszolt, aki szerint az üzemanyag már olcsóbb, mint májusban, ráadásul a gázolaj ára is már 400 forint alá süllyedt. Mindebből kiindulva nem tervezik az adótartalom csökkentését sem.

A mezőkövesdi illetőségű fideszes politikus (akkor még NAV-elnök) tavaly 5, illetve 11 forinttal csökkentette az üzemanyagok árát, ehhez képest azóta a gázolajért nagyjából 45, a benzinért pedig 16 forinttal kell többet fizetni – számolta ki az Mfor.hu.