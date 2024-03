Már megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás

Megosztás itt:

"A Költségvetési Munkacsoport ülésén munkatársaim arról számoltak be, hogy a támogatások jóváírása rendben megtörtént" - tette hozzá a miniszter.

A miniszter megismételte, februártól rekordmagasra, 20,6 százalékra emelték a Babakötvény éves kamatát.

A Babakötvényben gyűjtött megtakarítások összege megközelíti a 330 milliárd forintot.

A konstrukció előnye, hogy magas hozamot kínál, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék; az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben. Nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes; egyszerűen, néhány kattintással online is nyitható, és 42 500 forint összegű életkezdési támogatás is jár.