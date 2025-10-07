Már elérhető a fix három százalékos hitel a kis- és középvállalkozások számára + videó

Orbán Viktor: Kétszámjegyű béremelés jöhet! Jön a gazdasági repülőrajt

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a gazdaság támogatása mindig megtérül, ezért a kormány adóengedményekre és béremelésre készül. Bejelentette a fix 3%-os vállalkozói hitelt, a KATA határának fokozatos, 24 millió forintra emelését, és rámutatott: a Tisza Párt adót fog emelni, mert programját Brüsszelben írják. Egy kenderesi őstermelő is üdvözli a fejlesztéseket.