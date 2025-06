Már a héten üzemanyagár emelést hoz Irán amerikai bombázása

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

A héten kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin esetében bruttó 2 forinttal növekszik a nagykereskedelmi ár, míg a gázolajnál ez bruttó 9 forint – írta meg a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

A most bejelentett emelés következtékben mindkét üzemanyagtípus ára 600 forint fölé emelkedik. A gázolaj esetében már most is literenként 600 forint az átlagár. A benzin literje június 23-án átlagosan 599 forint a magyarországi kutakon.

Az, hogy Magyarországon emelkednek az üzemanyagok árai, az elmúlt napok fényében várható volt. Az olajárak hétfő reggelre január óta nem látott magasságra ugrottak, melynek fő okozója az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, csatlakozva Izraelhez, súlyos légi csapást mért Irán nukleáris létesítményeire, ami tovább növelte a globális olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,92 dollárral, 2,49 százalékkal emelkedve 78,93 dolláron állt hordónként hétfőn reggel. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj 1,89 dollárral, 2,56 százalékkal drágult, ára hordónként 75,73 dollár. Mindkét típus öthavi csúcsokat ért el. Sőt, a Goldman Sachs elemzői szerint a Brent rövid időre hordónként akár 110 dollárra is drágulhat, amennyiben a közel-keleti konfliktus még tovább eszkalálódik.

Bár az olajárakra a várakozások szerint felfelé irányuló nyomás nehezedik majd, egyelőre a nagy megugrást követően a Brent nyersolaj hordónként 78 dollár alatt tartja magát. A Bloomberg szerint ennek azaz oka, hogy a Közel-Keleten, ahol a világ nyersolajkínálatának egyharmada található, a kínálat és a termelés sem változott a geopolitikai bonyodalmak után.

Bár az iráni parlament jóváhagyta a Hormuzi-szoros lezárását , az átmenő forgalom továbbra is stabil. Az iráni export emelkedett, a műholdfelvételek szerint a Kharg-sziget közel teljes kapacitással működik. A csővezetékeket és a kikötőket egyelőre nem érte sem amerikai, sem izraeli támadás, így ott fennakadás sincs.

Fotó: Shutterstock