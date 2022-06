Makai Szabolcs: Nem spekulálunk a gabonával

Megosztás itt:

Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági alapanyag-előállító agrárcégének vezetője beszélt arról is, hogy felértékelődött az élelmiszer-ellátás biztonságának kérdése, ezért hozzá kell szokni a folyton változó körülményekhez, és ahhoz, hogy gyorsan reagáljanak a kihívásokra. - A koronavírus valóban ráébresztette a világot, milyen jelentősége van annak, ha egy ország el tudja látni magát élelmiszerrel és nincs kiszolgáltatva külső tényezőknek. Ma még nehéz felmérni a háború hosszú távú hatásait, de a válságtünetek, mint például a gabona és a műtrágya árának extrém mértékű emelkedése, már most komoly problémákat jelent a gazdák és az élelmiszeripari szereplők számára. Egy dolog azonban látszik: a növénytermesztésből, állattenyésztésből, és kisebb mértékben alapanyag-feldolgozásból álló holdingstruktúránknak köszönhetően válságállóbbak vagyunk, mint azok, akik csupán a termelés egy szegmensében vannak jelen – .

Az interjúban szó esik arról is, hogy a Talentis Agro Zrt. tagvállalatainál nem volt fennakadás a műtrágyahiány miatt, jó minőségben és időben elvégezték a tavaszi munkákat, így a cég is hozzájárult Magyarország zavartalan élelmiszerellátásához. A holding vezetője kitér az élelmezésbiztonság fontosságára, amelynek erősítését a magyar agrárium egyik kulcskérdésének tartja, de kiemeli azt is, hogy a termelő cégeknél a stratégiai irány az öntözhető területek bővítése lesz.

A teljes interjú a Figyelő legfrissebb számában olvasható.