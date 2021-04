Májustól nyitnának a hazai szálláshelyek

A Felvidékről kitelepítettekre történő emlékezéssel kezdődik az Országgyűlés mai ülésnapja. A képviselők ekkor arra a mintegy százezer magyarra emlékeznek, akiket a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizártak. Jól halad az oltási program Magyarországon - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a közmédiának. A baloldalt a koronavírus-járvány harmadik hullámában is csak a pozícióharc, a hatalom és az osztozkodás érdekli, szerinte ezért versenyeznek egymással trágárságban és mondanak egyre durvábbakat a kormányról - mondta Rétvári Bence a Kossuth Rádióban. Fekete-Győr Andrásék előbb kérjenek bocsánatot a magyar emberektől! - emelte ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. Ezt Fekete-Győr András, a Momentum elnökének, miniszterelnök-jelöltjének nyilatkozatára reagálva közölték, melyben a politikus arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy közös videóban álljanak ki amellett, hogy minden magyar oltassa be magát. A magyar út az önállóság és a józan ész útja, legyen szó jogállamiságról, járványkezelésről vagy éppen vakcinabeszerzésről - mondta az igazságügyi miniszter a Bayer show-ban. Varga Judit elmondta: bizonyos országoknak fontosabb volt az európaiság álszent erőltetése, mint megvédeni a saját állampolgárainak egészségét. A horvát idegenforgalmi minisztérium részben fedezné a koronavírustesztek árát azon turisták esetében, akiknek hazatéréskor negatív tesztet kell felmutatniuk a határon - mondta Nikolina Brnjac tárcavezető. Ukrajnában vasárnapra mintegy 12 ezer, a megelőző napihoz képest csaknem 5400-zal kevesebb új beteget jegyeztek fel. A francia Európai-ügyi államtitkár „kommunikációs trükknek” nevezte azt, hogy Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól függetlenül. Mától minden bolt kinyithat Angliában, és vendégeket fogadhatnak azok az éttermek, amelyek meg tudják oldani a szabadtéri felszolgálást. Oroszországban szabadalmaztak egy új, MIR-19 elnevezésű koronavírus elleni gyógyszert - jelentette be a szert fejlesztő Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség Immunológiai Intézete. Kína fontolóra vette a Covid-19 elleni védőoltásainak keverését a hatékonyságuk növelése érdekében - közölte Kao Fu, a kínai járványügyi központ vezetője, elismerve, hogy a forgalomban lévő kínai vakcinák nem elég hatásosak. Rekordot döntött az új koronavírus-megbetegedések száma Indiában, csaknem 153 ezer új esetet regisztráltak, amennyit a járvány kitörése óta még sohasem. Ki kell zárni Oroszországot a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési rendszerből, ha tovább mélyíti a válságot Ukrajna keleti részén vagy katonái bevonulnak a térségbe - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője. Moszkva nem zárja ki, hogy Kijev megpróbálja erőszakkal dűlőre vinni belső problémáit, ebben az esetben Ukrajna veszélyt jelent majd Oroszország számára - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az Egyesült Államok és Izrael közötti biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt Izraelben Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter, aki Joe Biden amerikai elnök kormányának első tagjaként tett látogatást Jeruzsálemben. Tüntetők támadtak rendőrökre Bécsben egy korlátozás-ellenes illegális demonstráción. A hatóságok 15 embert vettek őrizetbe. A Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió elnöke is hajlandó a pártszövetség közös kancellárjelöltjeként indulni a szeptemberi németországi szövetségi parlamenti választáson - jelentették be Berlinben. Hivatalosan felvette politikai céljai közé Németország európai uniós tagságának megszüntetését drezdai kongresszusán a német szövetségi parlament legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak. Vízbetörés következtében 21 bányász rekedt 1200 méteres mélységben egy szénbányában Kínában - jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség. Mintegy 300 millió forint értékben foglaltak le tisztázatlan eredetű gyógyszerkészítményeket újbudai nyomozók, egy férfit elfogtak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Az A döntőben szereplő mindkét magyar egység aranyérmet nyert az evezős Európa-bajnokság zárónapján. A hatodik helyen végzett a Réti Kamilla, Szép Balázs páros vegyes váltóban az öttusázók szófiai világkupa-versenyén. A házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd 68:55-re legyőzte a francia Carolo Basketet a női kosárlabda Európa Kupa négyes döntőjének bronzmérkőzésén, ezzel a buboréktorna harmadik helyén végzett. A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely fennállása során először hódította el a férfi kosárlabda Magyar Kupát, mivel a döntőben 67:64-re legyőzte a DEAC-ot. Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK-Paksi FC 1:4; ZTE FC-Budapest Honvéd 0:1 A címvédő MOL-Pick Szeged lesz a bajnok Telekom Veszprém ellenfele a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjében, miután az elődöntőben 41:21-re legyőzte a Veszprémi KKFT csapatát. Női kézilabda NB I: MTK Budapest - Boglári Akadémia-SZISE 27:22 Saját kategóriájában mind a szombati, mind pedig a vasárnapi futamot megnyerte Kovács Bálint a gyorsaságimotoros spanyol superbike-bajnokság idénynyitó jerezi hétvégéjén.