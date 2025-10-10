Keresés

Gazdaság

Magyarországra érkezik Európában a legtöbb kínai beruházás + videó

2025. október 10., péntek 19:00 | HírTV

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fellendülő időszakáról nyilatkozott.

  • Magyarországra érkezik Európában a legtöbb kínai beruházás + videó

Szijjártó Péter: "A tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások egyharmada Magyarországra érkezett. Ez több mint a Németországba, Olaszországba és Franciaországba érkező kínai beruházások összesen. Az Európában jelenleg zajló 5 legnagyobb kínai vállalati beruházásból, 5 legnagyobb kínai gyárépítésből 4 itt zajlik Magyarországon. Ráadásul ezek a beruházások mind-mind a modern autóiparhoz kapcsolódnak, így Magyarország sikerét idézik elő ebben az új, modern kori autóipari korszakban."

