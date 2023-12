Megosztás itt:

Ugyanakkor az agrárminiszterek brüsszeli tanácsülésén az is kiderült, hogy az 5 kelet- közép-európai tagállam mellett Ausztria is tiltakozik az ukrán gabonadömping miatt.

A HírTV kérdésére Nagy István agrárminiszter elmondta azt is, hogy Franciaország is aggodalmát fejezte ki az ukrán uniós csatlakozás miatt, mert az veszélyeztetné az európai gazdák megélhetésé. Ráadásul az uniós támogatások jelentős részét is az Ukrajnában működő, nemzetközi nagygazdaságok kapnák.