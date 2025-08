Magyarországnak is jó hír: túl lehet a mélyponton Németország, sőt, az élénkülés jeleit mutatja

Megosztás itt:

Egyre több jel ural arra, hogy túl lehet a mélyponton Németország, amely az utóbbi hónapokban az élénkülés jeleit mutatta. Az áprilisi megingást leszámítva a húzóágazatnak számító ipari termelés márciusban is májusban is emelkedett, és ami a lényeg, az autóipar közel 5 százalékos növekedést tudott felmutatni. Azaz a hazai járműgyártás termékei iránt, ha lassan is, de végre a külső piacok felől élénkülhet a kereslet, márpedig ezen múlik, hogy képes-e magasabb növekedési fokozatba kapcsolni a magyar gazdaság.

Még túl korai lenne mindent rendben találni, azonban egyre több jel utal a gazdasági fellendülésre, igaz egy alacsony szintről – erre hívta fel a figyelmet Carsten Brzeski, az ING Bank közgazdásza a májusi ipari adatok közlését követően. A fellendülést ugyanakkor a második negyedév GDP-adata nem igazolta, ugyanis negyedéves alapon 0,1 százalékkal csökkent az ország GDP-je. Ebben benne volt a vámháború is vastagon benne volt, április elejétől a világgazdasági környezetet egyre inkább a bizonytalanság utalta, a Nemzetközi Valutaalap erre hivatkozva rontotta le Németország kilátásait.

Egy másik német elemző azonban amellett érvelt, idén különösen a belföldi kereslet élénkülhet, és pufferként szolgálhat a potenciális vámhatásokkal szemben. „A szövetségi kormány által tervezett jelentős állami beruházások növelésének köszönhetően a német gazdaságnak az év végére egyre inkább fel kell állnia” – mondta Sebastian Dullien, a Makrogazdasági és Gazdasági Cikluskutató Intézet (IMK) tudományos igazgatója. Szerinte beruházásösztönzőnek is érezhető hatása lehet, ami jelentősen javíthatja az új berendezések iránti keresletet.

Ezzel együtt kérdéses, hogy idén mekkora hatása lesz a német élénkítésnek, a tavasszal elfogadott 500 milliárd eurós 12 évre szóló költségvetési csomag valójában a 2026-os növekedést fogja megtámogatni. GDP-arányosan plusz 0,8 százalékos fiskális impulzust jelent, és 0,5–0,6 százalék közvetlenül a gazdasági aktivitást élénkíti. Kérdés az is, hogy a német költségvetési pénzpumpa mennyiben segíti az ipari exportot, vagy az elsősorban az infrastrukturális és védelmi kiadások növelésére irányul.

Fotó: Shutterstock