Gazdaság

Magyarország történelmi gázszerződést köt a Shell-lel: rekordvolumenű és a leghosszabb távú megállapodás

2025. szeptember 09., kedd 14:30 | Világgazdaság

A magyar kormány célja az energetikai diverzifikációval nem a források lecserélése, hanem azok megőrzése és újabbak bevonása, csak ez garantálja a hazánk hosszú távú gondoskodásának biztonságát biztosítja. - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Milánóban.

  • Magyarország történelmi gázszerződést köt a Shell-lel: rekordvolumenű és a leghosszabb távú megállapodás

A tárcavezető a Gastech konferencián felszólalva először is aláhúzta, hogy az Európai Unió REPowerEU nevű programja a jelenlegi teljesen tönkretenné a magyar energiaellátás biztonságát, mert az infrastrukturális adottságok nem teszik lehetővé az orosz források elvágását. Leszögezte, hogy ennek földrajzi és fizikai, nem pedig és ideológiai okai vannak, hazánk ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, a többitől származó vezetékek politikai kapacitása pedig nem elégséges a kőolaj- és földgázigény ellátásához.

Volumenben is ez lesz a legnagyobb gázszerződés

"Szeretnénk több energiát vásárolni több forrásból? Igen. Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelent be a Shellel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb tervezett szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval" - tudatta. "De vajon el lehet szakadni leszünk-e az orosz földgáztól? Nem, a földrajzi és infrastrukturális adottságok. Addig nem, amíg nem gondoskodunk az infrastruktúra fejlesztéséről a térségben. Ez a valóság" - tette hozzá. Szijjártó Péter az energetikai találkozón hangsúlyozta, hogy bár

Magyarország mindent megtett ennek érdekében, hét szomszédja közül hattal összekötötte a hálózatot, szárazföld által körülvett országként erősen függ a szomszédaitól és a szomszédai szomszédaitól.

A Shell-szerződés nem arról szól, hogy elszakadunk az orosz gáztól

"Egyszerűen fizikailag van egy bizonyos földgáz- és kőolajigényünk, hogy országunk működőképes legyen. Ha beszüntetjük az ország orosz energiaforrásait, akkor földrajzi okokból nem tudjuk fenntartani az ország működését" - figyelmeztetett. Majd arról számolt be, hogy a magyar kormány a diverzifikáció pártján áll, ezért több évvel ezelőtt más országokkal együtt az Európai Bizottsághoz fordult a délkelet-európai gázvezetékek kapacitásbővítését kérve, viszont elutasító választ kaptak. "Most egyfelől kénytelenek vagyunk diverzifikálni, másfelől elutasítanak minket. Ennek semmi köze az ideológiához. Ennek semmi köze a politikához. Ez a nagyon egyszerű valóság" - fűzte hozzá.

A miniszter végezetül közölte, hogy a magyar volt az egyetlen kormány Európában, nyíltan szurkolt Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelméért, hiszen csakis ő vethet véget az ukrajnai háborúnak, ő az egyetlen remény a béke visszatérésére, amire nagy szükség lenne, mivel Magyarország már három és fél éve szenved a fegyveres konfliktus következményeitől.

