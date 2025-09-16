Keresés

2025. 09. 16.
Gazdaság

Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

2025. szeptember 16., kedd 16:30 | Világgazdaság

Brutális magyar vétóval élt a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután a külföldi befektető felvásárolta volna az egyik legnagyobb magyar tejfeldolgozó céget, az Alföldi Tej Kft.-t. A kormány azonnali tiltása megakadályozta, hogy a görög tulajdonú Olympos tejipari vállalatcsoport szerezze meg a magyar cég 100 százalékos üzletrészét, ami komoly vihart kavart az élelmiszeriparban.

  Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

Világgazdaság információi szerint a döntést a nemzeti stratégiai érdekek védelme indokolta.

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat, az Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását. A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

 Magyarország államérdeke sérült volna a felvásárlással

A szaktárca szerint a stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét – írták, hozzátéve, hogy az NGM az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének lehetősége.

A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek. Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat.

Magasabb árakat jelentene az Alföldi Tej felvásárlása

A minisztérium szerint a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyers tejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A jogügylet megvalósításának megtiltása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik. A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a magyar állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást az állam jelenleg is vizsgálja – olvasható a közleményben.

A magyar élelmiszeripar zászlóhajója az Alföldi Tej

A 2003-ban alapított Alföldi Tej Kft. a magyar élelmiszeripar meghatározó szereplője, tavalyi árbevétele 74 milliárd forint volt. A cég évente kb. 270 millió liternyi nyers tejet dolgoz fel,  és a Nyugat-Európában hagyományosan jól működő szövetkezeti modellt követi, azaz termékeit közvetlenül a magyar tejtermelő tulajdonosaitól érkező alapanyagból készíti.

Két üzemük van, Székesfehérváron és Debrecenben, míg Székesfehérváron készülnek UHT-tej, ESL-tej, ízesített tejek, tejföl, joghurt, kefir, tejszín, tej, addig Debrecenben például hagyományos rögös túró, sajtételek, valamint 2018-ban átadott sajtfeldolgozó üzem is működik. A portfólió nagy része két fő márka – Magyar Tej és Riska – alá tagozódik be. Kisebb márkáik az egészségtudatos vonalat erősítő Pure Milk és a gyerekeknek szánt Mesés.

Görög cég lehet a titokzatos vevő

Világgazdaság két egymástól független forrástól is úgy értesült, hogy az Alföldi Tej Kft-t. a görög tulajdonú Olympos vállalat próbálta meg felvásárolni, a cégnek a régió több országában van érdekeltsége.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Alföldi Tej

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

 Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

