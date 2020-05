Magyar Posta: Emelkednek a csomagfeladás árai június elsejétől

Az élet újraindításának feltételei megvannak, de a védekezést nem hagyhatjuk abba - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő elmondta: a fertőzöttek számának alakulása azt mutatja, hogy az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, de mindenkinek felelősen kell viselkednie. Orbán Viktor hozzátette: szombat délelőtt még egyeztet kormányon kívüli szakemberekkel, majd délután megszülethet a döntés a budapesti lépésekről. A miniszterelnök arra számít, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást. Újabb egészségügyi ellátások állnak vissza hétfőtől - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, fokozatosan visszavezetik a fekvőbeteg ellátásban a tervezhető műtéteket, az eddig szünetelő szűrővizsgálatokat és a krónikus betegellátást. 3417-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, ezzel 442 főre emelkedett az elhunytak száma, 1287-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1688 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 58%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 60%-a budapesti vagy Pest megyei. 614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 46-en vannak lélegeztetőgépen. Hétfőtől Pest megyében is enyhítenek a korlátozásokon – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nem csak az egészségügyi rendszer, a lakosság is jól el van látva védőfelszereléssel, például maszkkal - mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője az M1-en. A várakozásoknak megfelelően alakult a csütörtöki véradások száma, országszerte 52 helyszínen 1504-en mentek el vért adni - mondta el Ohnsorge Éva, az Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervezője. Jogot szolgáltat, de igazságot nem a gyöngyöspatai romák ügyében született ítélet - jelentette ki a miniszterelnök. Egyetlen ápoló jutott egy egész emeletre, vagyis 80 emberre a Pesti úti idősotthonban - nyilatkozta egy elhunyt idős férfi özvegye a Ripostnak. Az asszony azt mondta, férjét nem mosdatták, nem etették és itatták, így súlyos kiszáradással került kórházba. Miközben az egész ország a járvány ellen védekezik, kormányzati intézkedések követik egymást, és a fővárosiak is várják a cselekvést, Karácsony Gergely főpolgármester csak „szerencsétlenkedik és bizonytalankodik" - mondta a KDNP frakciószóvivője. Az Egészséges Budapest Program keretében 8,3 milliárd forintból megújulnak a központi régió kórházaiban és szakrendelőiben az orvostechnikai és informatikai eszközök - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A koronavírus sem tudja felülírni a kormány 2010 óta folytatott adópolitikáját: a veszélyhelyzetben is csökkennek az adók és az adminisztrációs terhek - jelentette ki Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A magyar gazdaság lendületes növekedéssel fordult rá az idei évre, azonban a koronavírus-járvány alapjaiban írta felül a gazdasági várakozásokat - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A Magyar Honvédség várja azokat a fiatalokat, akik a koronavírus-járvány következtében elvesztették az állásukat, és a hazát szeretnék szolgálni – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A debreceni BMW-gyár meg fog épülni, eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően haladt, az építési területet átadták a beruházónak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Már 8500 hallgató igényelte a május 1-jei bevezetés óta a Diákhitel pluszt, töretlen a kormányzati támogatással létrehozott pénzügyi termék sikere a fiatalok körében - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A gyermek nem teher vagy költségeket okozó tényező, hanem jövőnk záloga - mondta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek a család nemzetközi napja alkalmából. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormány családvédelmi akciótervének köszönhetően többen házasodnak. Ugyanazok támadták Magyarországot, akik korábban pálcát törtek felette a migráció vagy a jogállamiság ügyében - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Azt várjuk az uniós intézményektől, hogy segítsenek, ne pedig hátráltassanak bennünket - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormány álláspontja változatlan, a magyar szabályozás és gyakorlat megfelel az uniós és nemzetközi jognak, hiszen a tranzitzónát a migránsok Szerbia felé bármikor elhagyhatták volna - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Alexander Vucic szerb elnökkel tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban. A szerb-magyar csúcson a regionális együttműködésről és a koronavírus-járvány elleni küzdelemről egyeztetnek. Magyarország és Szerbia kapcsolatában, jövőjében sok lehetőség és remény rejlik még - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök. Az előző negyedévihez képest a valaha regisztrált legnagyobb mértékben esett vissza az euróövezet és az EU bruttó hazai terméke az első negyedévben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes adatokon alapuló jelentése szerint. A világban 4 443 597-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 302 452, a gyógyultaké pedig 1 588 353 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovéniában hivatalosan is vége van a koronavírus-járványnak, sok fontos egészségügyi intézkedés és korlátozás még érvényben marad, azonban mostantól az Európai Unió állampolgárai szabadon utazhatnak be az országba. Romániában veszélyhelyzet váltotta fel a koronavírus-járvány miatt két hónapja meghirdetett rendkívüli állapotot, de az iskolákat és a határokat egyelőre nem nyitják meg. A nyugat-balkáni országok további korlátozó intézkedéseket vonnak vissza, amelyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában például megszűnt az idősek kijárási tilalma. Még mindig nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: péntekre az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 17 ezret, az elmúlt napban pedig ismét több új beteget jegyeztek fel, mint gyógyultat. Franciaországban az elmúlt 24 órában 351-gyel 27 425-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A 11,5 millió lakost számláló Belgiumban több mint 54 ezer fertőzést azonosítottak eddig, a járványban elhunytak száma csaknem 9 ezer. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 428-an vesztették életüket a járvány következtében, a nagy-britanniai halálos áldozatok száma meghaladta a 33 ezret. Törökországban a fertőzöttek száma meghaladta a 144 ezret, a halálos áldozatok száma 4007-re emelkedett. Tömeges és ingyenes antitestszűrés kezdődött pénteken Moszkvában, a Covid-19 járvánnyal szembeni populációimmunitás fokának meghatározására. Donald Trump amerikai elnök a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjúban kijelentette, hogy „pillanatnyilag nem akar beszélni” Hszi Csin-ping kínai államfővel. Kína szerint az Egyesült Államoknak erősítenie kellene az együttműködést a koronavírus-járvány elleni küzdelem terén, miután Donald Trump amerikai elnök annak lehetőségét is felvetette, hogy az Egyesült Államok megszakítja kapcsolatait Kínával. Hatodik helyre került Brazília a halálos esetek és a fertőzések számát tekintve is a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett államok listáján. Az országban több mint 190 ezer fertőzöttet regisztráltak. Horvátországban a parlamenti többséget alkotó pártok úgy döntöttek, hogy javasolni fogják a parlament feloszlatását és előrehozott választások kiírását – közölte Andrej Plenkovic miniszterelnök. Otthonmaradásra és az ablakok bezárására adott ki sürgős felszólítást Velence polgármestere, miután robbanás történt a szárazföldi Marghera egyik vegyigyárában. A hongkongi rendőrök a nemzetközi jogi normáknak megfelelően jártak el a tavalyi kormányellenes tüntetéshullám során a rendőrségi akciókat felülvizsgáló bizottság jelentése szerint. A járvánnyal összefüggésben eddig összesen 363 büntetőeljárás indult Magyarországon - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Őrizetbe vették kedden a szigetszentmiklósi nyomozók azt a két férfit, akik harmadik társukkal közel ötvenmillió forintnyi zsákmányt vittek el gyerektalicskával egy dunavarsányi házból 2019 decemberében - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emeltek a egy húszéves egyetemista lány ellen, mert extasytablettát árult egy pécsi szórakozóhelyen tavaly februárban - tájékoztatott a Baranya Megyei Főügyészség. Kigyulladt egy tízemeletes ház kukatárolója Sopronban az Ibolya úton pénteken, a tűzoltók húsz embert menekítettek ki a füsttel telítődött épületből. Néhány 100 millió forintnyi többletköltséget okozott a koronavírus-elleni védekezés a Volánbusznak, de több milliárdot veszítettek az utasok számának csökkenése miatt - mondta a közlekedési társaság elnöke a Kossuth rádióban. A Magyar Posta június elsejétől átlagosan 6,3 százalékkal emeli a belföldi és 15,78 százalékkal a nemzetközi csomagfeladás díjszabását a költségek növekedése és a nemzetközi szállítási díjak drasztikus emelkedése miatt - közölte a társaság. A Magyar Birkózó Szövetség jelenlegi tervei szerint júniusban kezdődhetnek majd meg újra a válogatottak központi edzései. A női után jövő héttől a magyar férfi asztalitenisz-válogatott tagjai is elkezdik a közös munkát. Az eddig az MTK-t irányító Tóth Gábor lett a békéscsabai női röplabdacsapat vezetőedzője.