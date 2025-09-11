Magyar Péterék kiszivárgott adóterve: olyan tömeges munkanélküliség jöhet, mint a Bokros-csomag idején

Megosztás itt:

A várakozásokkal ellentétben Magyarország messze nem adóparadicsom, és a javasolt intézkedések – köztük a társasági adó 9 százalékról 25 százalékra emelése – nemcsak a vállalkozásokat tehetik tönkre, de akár a költségvetés bevételeit is csökkenthetik. A lépések tömeges munkanélküliséget és tőkemenekítést okozhatnak.

Magyarország messze nem adóparadicsom – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A közgazdásszal azután beszéltünk, hogy az Index megírta: nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelésére is készül a Tisza Párt. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék Magyar Péterék a társasági adó kulcsát.

legalacsonyabb, ám nem sokkal kisebb, mint a bolgár (10 százalék) vagy a ciprusi és ír (12,5 százalék). Sőt, ha a magyar iparűzési adót is figyelembe vesszük, akkor végképp kijelenthető, hogy a hazai adórendszer bár nagyon kedvező, de nem lóg ki lefelé az európaiból, illeszkedik hozzá. Azaz bár tény, hogy a kifejezetten alacsony elvonású országok között vagyunk, ha társasági adót nézünk, ám az adóparadicsom kifejezés olyan messze áll a valóságtól, hogy ilyet csak az mondhat, akinek köze nincsen a tényekhez. Felhívta a figyelmet arra:

különösen annak a fényében kétséges a fenti jellemzés, hogy Donald Trump akár 15 százalékra is levinné az amerikai nyereségadót, amivel nagyjából ott lennének, mint ahol az iparűzési adóval kiegészített magyar rendszer.

Hozzátette, hogy a valódi adóparadicsomok, mint például

Bermuda,

Cayman

és Bahamák

0 százalékos társasági adót és gyakran pénzügyi titkosságot kínálnak.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: ocdn.eu