Magyar Péter megint túltolta: 20%-os lakásár-robbanást kiált, a szakértők kinevetik

Megosztás itt:

Élesen kritizálta Magyar Péter a szeptembertől induló kormányzati Otthon Start Hitelprogramot; a Tisza Párt elnöke azt állította, emiatt két hét alatt mindenütt az országban húsz százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. - írta meg a Magyar Nemzet.

„Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol. Elvileg segíteni szeretnének. Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénz felét egy lakásra, és a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. És amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem, már húsz százalékkal drágább, mert ennyit mentek fel az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?” – mondta a Tisza Párt elnöke a napokban Mezőhegyesen.

Magyar Péter állítását azonban a szakértő cáfolja.

Az Otthon start programmal kapcsolatban a Magyar Nemzetnek Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt. Hozzátette, miután az elmúlt tíz évben három és félszeresére drágultak a lakások (amit a magyar társadalom jelentős része, akik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, örömmel fogadott), a fiatalok patthelyzetbe kerültek. Mint ismertette, ha valaki egy 40 milliós lakást piaci hitellel szeretett volna megvásárolni, akkor 20 százalékos önerővel kellett számolnia, ennyi pénz a legtöbb fiatal zsebében nem volt ott, a hiteltörlesztőről pedig már nem is beszélve, ami több mint 250 ezer forintnyi összeget jelentett. Az Otthon start program emiatt lett ilyen hamar, már a tényleges elindulása előtt népszerű a fiatalok körében.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta: az Otthon start egy nagyon hasznos kezdeményezés, és mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért „bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot” – tette hozzá.

Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról. Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól. Panyi Miklós szerint veszélyesnek nevezte, hogy Magyar Péterék ingatlanár-emelkedéssel riogatnak.

Az államtitkár a legutóbbi kormányinfón azt is közölte: a bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook