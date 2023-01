Magyar Nemzet: Nem fog ki az infláció a legkisebb béreken

Megosztás itt:

Miközben a baloldali azt szajkózza, hogy idehaza a kormány hibájából megalázóan alacsonyak a fizetések és emiatt megélhetési válság alakult ki, a valóság teljesen más képet mutat - mutat rá a lap. Majd kifejtik: tavaly és idén, két év alatt a minimálbér és a garantált bérminimum reálértéke is emelkedik. A legkisebb fizetések értéke tehát háborús körülmények és gazdasági válság közepette is nőttek, miközben ezzel párhuzamosan növekedett az infláció is.