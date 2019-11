Magyar Nemzet - Munkaadói és munkavállalói érdek is az év végi szabadságolás

Jóval a Borkai-botrány kirobbanása előtt a DK-hoz kerültek a hajóúton készült felvételek – derül ki a zsarolási ügy egyik tanújának vallomásából. Az Informátor stábja újabb részleteket tárt fel. Tagadja a Vas Megyei Roma Önkormányzat tagja, Horváth Csaba, hogy ő finanszírozta volna az Ördög Ügyvédje nevű blogot, azt ugyanakkor híradónk kérdésére elismerte, hogy ismeri Czeglédy Csabát. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt már a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást a kispesti szocialistákhoz köthető kép- és hangfelvételek ügyében - közölte a Pesti Srácok. A portál azt írta, november vége óta már a szervezet Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytat eljárást, egyelőre ismeretlen tettesek ellen. Tagadja Lackner Csaba, hogy ő szerepel a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott hang- és videó felvételeken - az MSZP-ből kizárt kispesti politikus erről az RTL-nek nyilatkozott. Kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt is nyomoz a kispesti szocialista botrány ügyében a nemzeti nyomozóiroda - tudta meg a 24.hu. Helyes, hogy a nyomozóhatóságok megkezdték a munkát a kispesti szocialisták botrányaival kapcsolatban - jelentette ki a Hír TV-nek a XIX. kerület kormánypárti képviselője. Dódity Gabriella hangsúlyozta: a hangfelvételeken elhangzott súlyos állításokat ugyanis ki kell vizsgálni. A gazdasági versenyképesség és a befektetői bizalom erősítésének feltétele a fejlett választottbírósági rendszer - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Az adócsökkentések jövőre is folytatódnak: a kormány minden dolgozó nyugdíjast mentesít a járulékfizetés alól, illetve a kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 százalékra mérséklődik - mondta Izer Norbert államtitkár. Az európai gazdaság gerincét a családi vállalkozások adják, de a magyar gazdaságban is növelni kell a szerepüket - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Megállapodás született az SMA kezelésére szolgáló, egyetlen, Európában is törzskönyvezett készítmény forgalmazójával, így a 18 év alatti gyermekek hozzájuthatnak a kezeléshez - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Orvostörténeti jelentőségű a Magyar Onkológusok Társaságának elmúlt 60 éve, és a magyar onkológia olyan helyet foglalt el a tudomány világában, ami a szép remények beváltását jelentette – hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy Nagykanizsa a nemzeti gazdaságfejlesztési elképzelésekhez és iparpolitikához kapcsolódva fejlődési pályára álljon - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A tavalyi turisztikai rekordév volt, és az idén is megdől minden turizmussal kapcsolatos rekord - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak a Vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter. A klímaváltozás megállításáért tüntettek civil szervezetek a fővárosban. A demonstrálók a Batthyány térről vonultak a Kossuth térre. Több politikus is részt vett az eseményen, többek között Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester is. Földi-Kovács Andrea, a Hír tv műsorvezetője kapta a Civil Összefogás Fórum Szellemi Honvédő díját. Az elismerést a CÖF olyan személyeknek adja, akik sokat tesznek a konzervatív értékek és szellemiség megőrzéséért és ápolásáért. Napjainkban egy tudatfoglaló háború kezdetét éljük, ezért Magyarországnak szellemi ellenállóképességét is biztosítania kell, ez pedig csak akkor fenntartható, ha a magyar fiatalság hazafias nevelése is biztosított - mondta Kövér László házelnök. A rendszerváltoztatás lehetőséget teremtett arra, hogy újra olyan honvédségünk legyen, amely a nemzeti intézmények között tartható számon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hazafias és honvédelmi nevelés szakmai konferenciáján. Gulyás Gergely hozzátette: a honvédelem területén komoly értékeket és képességeket vesztettünk el a rendszerváltozás első két évtizedében és Magyarország megújítása nem képzelhető el a honvédéség megújítása nélkül. A magyar kormány együttérzését és részvétét fejezte ki Dominic Raab brit külügyminiszternek a londoni késeléses terrortámadás miatt. Szijjártó Péter külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: a támadás megerősíti őket abbéli meggyőződésükben, hogy továbbra is kitartóan küzdeni kell a terrorizmus ellen. Ketten meghaltak, hárman megsebesültek a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásban. A rendőrök agyonlőtték az elkövetőt. Brit médiaértesülések szerint, amelyeket a rendőrség megerősített, terrorcselekményért börtönbüntetését töltő elítélt követte el Londonban a késeléses merényletet - az elkövetőt próbaidőre helyezték szabadlábra. A brit kormány 2021 első napjától érvényesíteni akarja a tervezett új bevándorlási rendszert, amely azonos elbírálás alá veszi az Európai Unióból és az EU-n kívüli országokból érkezőket - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Többen megsebesültek a hollandiai Hága belvárosának leglátogatottabb bevásárlóutcájában egy késeléses támadásban - közölte a holland rendőrség. Az elkövető továbbra is szökésben van. Újabb jogi eljárás indult Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter ellen, amiért augusztusban nem engedélyezte az Open Arms spanyol civilhajó kikötését 164 migránssal a fedélzetén. Húsz embert vádoltak meg a 2015. november 13-i, 130 áldozatot követelő párizsi merényletsorozat ügyében, amelynek pere 2021-ben kezdődhet el - közölte a francia terrorelhárítási ügyészség. Több mint 20 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki 3 terroristára, akik 2016 karácsonyán Melbourne-ben terveztek merényleteket. Szabadon engedték, de szigorú rendőri felügyelet alá helyezték a két évvel ezelőtti máltai újságíró-gyilkosság ügyében múlt héten őrizetbe vett üzletembert, Yorgen Fenechet. Bizalmat és egységet akar teremteni az Európai Unió tagállami vezetőinek körében az Európai Tanács új elnöke, Charles Michel. Szexuális zaklatással vádolta meg három nő Gordon Sondlandet, az Egyesült Államok EU-hoz akkreditált nagykövetét - adta hírül az amerikai közszolgálati rádió. Sondland minden vádat tagad. Ali asz-Szisztáni ajatollah felszólította az iraki parlamentet, hogy vonja meg a bizalmat a kormánytól a tüntetők ellen alkalmazott, már csaknem 400 ember halálát okozó erőszak miatt. Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök benyújtja lemondását a parlamentnek - jelentette be a miniszterelnöki hivatal Bagdadban. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam területe ellen rakétát lőttek ki - közölte az izraeli sajtó. Bíróság elé állították Almazbek Atambajev volt kirgiz elnököt amiatt, hogy törvényt sértve szabadon engedte egy bűnszervezet vezetőjét. Jair Bolsonaro brazil elnök Leonardo DiCapriót okolja az amazóniai tüzekért, azt állítva, hogy az Oscar-díjas amerikai színész által támogatott nonprofit szervezetek a felelősek az Amazonas térségében pusztító erdőtüzek egy részéért. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 21 millió forint értékű segélyszállítmányt indított útnak a földrengés sújtotta Albániába - közölte Mukics Dániel szóvivő. Két, a szerb-magyar határ alatt átvezető alagutat számoltak föl - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Magyarország 2023-ban minden idők legnagyszerűbb atlétikai világbajnokságát fogja megrendezni – mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Magyar Atlétikai Szövetség díjátadó gáláján. Nemcsak Budapest, hanem az ország legkülönlegesebb jégpályája Csepelen van - mondta a Csepeli Jégpark megnyitó ünnepségén Borbély Lénárd, a kerület polgármestere. A saját közönsége előtt játszó Debrecen 6:3-ra győzte le a Corona Brasov együttesét a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján, ezzel a 2. helyre lépett a tabellán. A Gyöngyös három góllal győzött Vácon a férfi kézilabda NB I pénteki találkozóján. Posztumusz életműdíjat kap Puskás Ferenc olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó a monacói World Sports Legends Award díjátadó gálán.