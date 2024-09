Magyar Nemzet: Magyarországra ömlenek a beruházások, a gazdaság jól áll az uniós összevetésben

Arról, hogy kik ruháznak be Magyarországon a legnagyobb mértékben, a lap Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézte: "huszonöt milliárd eurónyi vagyont tettek le a németek, nevezzük ezt működő tőkének. Kilencmilliárdot tettek le az amerikaiak, és kilencmilliárdot a kínaiak, és utána jönnek a dél-koreaiak. Jó állapotba vagyunk, jó irányban vagyunk" - fogalmazott a miniszterelnök, majd azt mondta: "arra kell törekedni, hogy más mellett beruházási semlegesség is legyen. Nyugatról és keletről is kellenek a beruházások, és kellenek a beruházási források" - idézte a kormányfőt a lap.

A magyar beruházási ráta az idei első hat hónapban is magas volt, így az uniós összevetésben is előkelő helyen található: "a beruházások a GDP arányában, 2024 első felében, megközelítették itthon a 23 százalékot, ami ismét az EU-s lista első felében, a nyolcadik pozícióban helyezte el ezügyben hazánkat. Az uniós átlagot idén is bőven lehagyja a magyar mutató, az ugyanis 21 százalék alatt maradt" - írták.

