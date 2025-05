Magyar Levente: Tudunk olyan dealeket kötni, melyek a vámok negatív hatását kiegyenlítik

Megosztás itt:

Magyar Levente arról számolt be a Csabacast új üzemegységének átadó ünnepségén, hogy a járműipar számára alumínium öntvények előállításával foglalkozó, magyar tulajdonosi hátterű vállalat működése óriási sikertörténet, különösen napjaink geopolitikai bizonytalansága és rendkívüli kihívásai közepette.

"Ráadásul ezek a kihívások egyszerre érik Magyarországot: háború van a szomszédságban, geopolitikai megosztottság több törésvonal mentén, vámháború van kibontakozóban, valamint a legfőbb piacaink tekintetében óriási bizonytalanságok állnak fenn" - sorolta a közlemény szerint.

"Azaz rengeteg olyan tényező van, amely akadályozza a fejlődésünket: infláció, magas energiaárak, az európai vezetés versenyképességet korlátozó, hátráltató, nyirbáló intézkedései. Ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az európai autóipar és az európai autóiparhoz kapcsolódó iparágak fejlődési perspektívái nem olyanok, mint voltak húsz vagy tíz évvel ezelőtt, amikor is a virágkorát élte az európai autógyártás" - figyelmeztetett.

Majd úgy vélekedett, hogy az Európai Uniónak ezért irányt kellene váltania, és arra kellene törekednie, hogy a mára egyre élesebb nemzetközi versenyben megerősítse a kontinens pozícióit, a helyi gyártókat ahelyett, hogy mindenféle szabályokkal béklyóba zárná őket.

Az államtitkár üdvözölte, hogy a magyar kormány 2014 és 2024 között 425 járműgyártással kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatást. "Ezeknek az összértéke 6400 milliárd forint, s 61 ezer munkahelyet hoztak létre, illetve hoznak létre ma is Magyarországon" - tájékoztatott.

"Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, az utóbbi tíz évben is mindent megtettünk azért, hogy a külső nehézségek ellenére támogassuk azt az iparágat, amely továbbra is húzóágazata a magyar termelőiparnak és az is marad a következő években" - tette hozzá.

"Feltett szándékunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten elhárítsuk azokat a külső bajokat, nehézségeket, kihívásokat, amik hátráltathatják ennek a szektornak a további fejlődését. Nem titok, hogy tárgyalunk az amerikai partnereinkkel, ott arra kevés esély van, hogy a vámpolitikát, amit egységesen az EU ellen alkalmaznak, megváltoztassák, de tudunk talán olyan dealeket kötni, amelyek más ágon kompenzálnak bennünket, vagy kiegyenlítik ezeknek a vámoknak a negatív hatását" - folytatta.

Magyar Levente az új piacok felderítésének fontosságát is hangsúlyozta, és elmondta, hogy a kormány szeretné rábírni az EU vezetését, hogy ha már az Egyesült Államokkal vámháborúba bocsátkozik, akkor legalább Kínával szemben egy racionális és európai érdekeket szolgáló politikát folytasson.

"Arról nem is beszélve, hogyha a várva várt béke bekövetkezik Kelet-Európában, akkor azok a piacok is újra megnyílhatnak, amelyek elől jelenleg az unió elzárkózik és sajnos egyre inkább elzárkózik" - emelte ki a közlemény szerint.

Leszögezte, hogy a jelenlegi rendkívüli időszakban a magyar gazdaság többes nyomás alatt áll, de a kormány a továbbiakban is minden segítséget megad a sikeres és példaértékű magyar vállalkozásnak számító Csabacastnak, amilyenből szavai szerint ha lenne még néhány száz vagy néhány ezer, akkor az ország gazdaságát olyan stabil alapokra lehetne helyezni, amelyeket már semmilyen jövőbeli vihar nem tudna megrengetni.

Forrás: MTI

Fotó: MTI