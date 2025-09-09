Keresés

2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Magyar Levente: Magyarország továbbra is versenyképes és vonzó beruházási célpont

2025. szeptember 09., kedd 14:01 | MTI

Jól látható, hogy Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont, s jobban teljesít, mint a szomszédos országok egy jelentős része - jelentette ki a tárca közlése szerint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Székesfehérváron.

A miniszterhelyettes arról számolt be a Grundfos beruházásának átadásán, hogy a dán szivattyúgyártó a magyar állam támogatásával sikeres kutatás-fejlesztési projektfeladatokat hajtott végre, és innovatív, még piacképesebb termékcsaládokat vezetett be.

Kiemelte, hogy ezen fejlesztések nyomán több tucat új munkahely jöhet létre, amelyek az egész vállalat globális versenyképességéhez hozzájárulhatnak majd. "És ez megint csak felhívja arra a figyelmet, hogy Magyarországon van olyan tudás, van olyan képesség, ami számot tarthat a világ figyelmére" - tudatta.

Illetve jó példának nevezte Dániát, amelyik kis országként is rengeteg nemzetközi szinten versenyképes céget tudott kiállítani.

Majd kifejtette, hogy stratégiai jelentőségű ágazatról van szó, ugyanis a vízgazdálkodás, a vízipar egyre nagyobb jelentőséggel bír szerte a világon. "Az ehhez kapcsolódó kihívásokat jól ismerjük, hiszen egyre aszályosabb és szárazabb évekkel nézünk szembe (…) Hatékony vízgazdálkodás nélkül elképzelhetetlen Közép-Európa és azon belül Magyarország jövője" - figyelmeztetett.

Magyar Levente ezt követően aláhúzta, hogy Magyarország továbbra is stabil befektetői környezetet, stabil gazdasági képet mutat.

"Ukrajnában háború van, Romániában brutális megszorításokkal próbálják a költségvetést sínen tartani (…). Olyan életszínvonal-csökkenés zajlik Romániában, amilyet Közép-Európában régen nem láttunk. A szlovákok szintén adóemelésekre kényszerülnek. Szerbiában véres tüntetések vannak. Ausztriában már harmadik éve zuhan a gazdasági teljesítmény" - sorolta.

"És ehhez képest Magyarországon, ha még szerény mértékben is, de évről évre sikerült gazdasági teljesítményt növelni, legalábbis az utóbbi negyedévekre ez jellemző volt, és nem kellett olyan eszközökhöz folyamodni, és nem is fog a kormány olyan eszközökhöz folyamodni a költségvetés stabilitásának a megőrzése érdekében, mint amilyenekre a szomszédaink jó néhányan kényszerülnek" - tette hozzá.

Az államtitkár végül üdvözölte, hogy hazánk a jelenlegi viharos körülmények közepette is képes olyan eredményeket felmutatni, mint a mostani, azaz hogy egy, a világ egyik legfejlettebb gazdaságából érkező, világszinten is releváns technológiát képviselő cég Székesfehérváron úgy dönt, hogy beruház a jövőbe és ezáltal a magyar jövőbe is.

"És nemcsak K+F tekintetében, hanem mint ahogy elhangzott, több száz új munkahely fog itt a következő időszakban létrejönni annak köszönhetően, hogy egyre több területen lát a vállalat perspektívát Magyarországon" - jegyezte meg.

"Láthatjuk azt, hogy Magyarország egy versenyképes és vonzó befektetési célpont, aminek elsősorban az a gyökere és oka, hogy kiváló munkaerő a mai napig rendelkezésre áll és öregbíti Magyarország hírnevét" - folytatta.

Vargha Tamás Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője közölte, hogy a legnagyobb köszönet a cég munkavállalóit illeti, és rajtuk keresztül minden Fejér vármegyei dolgozót.

"Ezeket a döntéseket az a tudás, az a képzettség, az a képesség, elkötelezettség, elhivatottság alapozza meg, ami önökben van. Az önök tudása, képessége és képzettsége az, ami lehetővé teszi, hogy ezekkel a jó lehetőségekkel a vállalat élni tudjon" - húzta alá.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

