Magyar Levente: A kormányt az a cél vezérli, hogy Paks II mihamarabb működésbe lépjen

A vita zárszavában Magyar Levente, a külügyi tárca államtitkára elmondta, a képviselői hozzászólások arról győzték meg, nincs érdemi vita az atomerőmű szükségességéről, egyben mindenkit biztosított: a kormányt az a cél vezérli, hogy az erőmű mihamarabb működésbe lépjen.

Az államtitkár felidézte a Paks II. előtti akadályokat az elmúlt évekből, így az Európai Unió által támasztott bürokratikus terheket és a beruházás 2015 és 2017 közötti felfüggesztését. Hozzátette, hogy azt sem lehetett előre tudni, hogy egy II. világháború óta nem látott léptékű háborús konfliktus fogja megszakítani a kelet-nyugati együttműködést.

Magyar Levente kitért arra is, hogy bár a kelet-nyugati üzleti együttműködés jelentős mértékben elnehezedett, Paks II idáig kivételt képez ezen jelenség alól. Azzal kapcsolatban, hogy a beruházás nem valósult meg határidőre, elmondta, hogy a múlt boncolgatása helyett érdemesebb a jövőre koncentrálni, hiszen az erőmű felhúzása közös nemzeti érdek.

Azokra a támadásokra válaszolva, melyek szerint a projekt eredményeként Oroszországtól még nagyobb mértékben függővé válik az ország, elmondta, hogy Paks II üzembe helyezésével 4 milliárd köbméter gáz importjától szabadulhat meg Magyarország.

De visszatérve a projekt paramétereinek változására kitért arra is, hogy egyetlen európai atomerőmű-beruházás sem valósult meg az eredeti elképzelések szerint, a részletek módosítása természetes.

Magyar Levente szerint a projekt pozitív hatással lesz az erőmű közvetlen térségére is, a kormány nyitott a párbeszédre ebben a tekintetben, és elmondta azt is, hogy nincs minden titkosítva Paks 2. kapcsán, a legfontosabb részletek megtalálhatók a projekt honlapján, de tárcája is folyamatosan tájékoztatást ad a beruházás fejleményeiről.

Az államtitkár üdvözölte, hogy a mostani vitában elmaradtak az ideológiai indíttatású támadások, ennek okát abban látta, hogy Nyugat-Európában is egyre inkább polgárjogot nyer az atomenergia polgári célú felhasználása. Végezetül elmondta, hogy a magyar kormány minden olyan kísérletet el fog hárítani az EU-ban, amely a projekt ellehetetlenítését célozza.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Denes Martonfai / Világgazdaság