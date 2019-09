Magyar Levente: A gazdaságban egyre inkább a Magyarországon fejlesztett termékekre helyeződik a hangsúly

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, ha bárhol Európában baloldali kormány lép hivatalba, bevándorláspárti politika veszi kezdetét, ami a határok megnyitásával jár - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: az olasz kormány is megnyitotta a kikötőket, ami sokaknak jelent meghívót, hogy Európába jöjjenek. Gulyás Gergely elmondta: amikor a szétosztási mechanizmusok napirendre kerülnek, a Magyarországgal szembeni támadások is megerősödnek, de a támadások ellenére Magyarország nem megnyitja, hanem megvédi a határokat. Szétlopják Zuglót a szocialisták, a párt helyi vezetője pedig a családját fenyegeti - megdöbbentő hangfelvétel került nyilvánosságra Karácsony Gergely és a szocialisták viszonyáról. A baloldal főpolgármester-jelöltje egy privát beszélgetésen az MSZP-vel való rossz kapcsolatát elemzi. A hangfelvételen Karácsony Gergely azt állítja, hogy Tóth Csaba kerületi MSZP-s vezetővel elmérgesedett a viszony és többször megfenyegette a családját. A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt egy kiszivárgott hangfelvételen gyakorlatilag beismeri, hogy „maffiamódszerek uralkodnak a baloldalon”. Karácsony Gergely állításával szemben nem félmilliárdos hiánnyal, hanem több mint kétmilliárdos többlettel vehette át a zuglói önkormányzat vezetését - mondta Rozgonyi Zoltán, a kormánypártok XIV. kerületi polgármester-jelöltje. Az idősek azok, akik alakították a múltat, de egyben tanúi is, akik nélkül értéktelenebb lenne a jelen, és tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat – hangsúlyozta Novák Katalin államtitkár. Több mint háromezer iskolás kapott tanszert a nagycsaládosoknak indított akcióban - jelentette a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. A kormány 90 milliárd forintot fordít a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra, amelyeken a 9. és a 11. évfolyamra járó diákok vehetnek részt - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós szerint a magyar kórházak fejlesztése központi és döntő kérdés. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, melynek keretében állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot. Megnyílt a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásár a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. Javult az adótudatosság Magyarországon - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Magyarország 2010 óta az uniós átlag szintjére csökkentette az adóelvonást, és további mérsékléssel a térség államaival is fölveheti a versenyt - közölte Izer Norbert államtitkár. Két-három éven belül felújított nyomvonalon és új szerelvényekkel utazhatnak majd a csepeli HÉV-vel közlekedők - jelentette be Szeneczey Balázs városfejlesztését felelős főpolgármester-helyettes. Beruházásokra, technológiai fejlesztésekre van szükség az építőipar termelési szintjének fenntartásához, növeléséhez - közölte Koji László, az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke. Új gyártóbázist adott át a SIAD csoport Magyarországon - az ipari és orvosi gázok előállításával foglalkozó, olasz tulajdonú vállalat 12 milliárd forintból építette fel második hazai üzemét Gyöngyöshalászon. Megtartotta első ülését a Magyarország és az egyes orosz tagköztársaságok, megyék közti gazdasági kapcsolatok felügyelete érdekében felállított Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési Bizottság. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segélyszállítmányt indított útnak Albániába a Durres megyét ért földrengések, valamint az árvizek miatt keletkezet károk kezelésére. A New York-i klímacsúcs teljesítette célját, lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat - jelentette ki Áder János. Magyarország elkötelezett a nukleáris energia békés használata mellett - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A terrorszervezetek számára a migráció főnyeremény, hiszen a merénylők a kontrollálatlan migrációs hullámokban könnyedén megbújhatnak – hangsúlyozta Szijjártó Péter New Yorkban, a terrorizmussal foglalkozó ENSZ-ülésen. Az Európai Parlament jogi szakbizottsága összeférhetetlenséget állapított meg Trócsányi László biztosi pozíciója és a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda állami megrendezései miatt. Trócsányi László közölte: biztosjelölti ügyében minden tényalapot nélkülöző politikai döntés született, amellyel szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket. Szájer József, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv-nek azt nyilatkozta, hogy a szűk többséggel meghozott döntés politikai boszorkányüldözés. Szájer József közölte: Trócsányi Lászlót azért támadják, mert ő dolgozta ki azokat a jogszabályokat, amelyeknek köszönhetően Magyarország sikeresen meg tudta állítani a tömeges illegális bevándorlást. Szájer József szerint „a döntés elfogadhatatlan, az a jog megerőszakolását jelenti…az Európai Parlament jogi bizottsága lábbal tiporta az unió jogi szabályait”. Az afganisztáni tálibok arra szólították fel harcosaikat, hogy minden eszközzel igyekezzenek megzavarni a szombaton tartandó elnökválasztás folyamatát. Eltérítették eredeti céljaitól az Indonéziában kirobbant, erőszakossá vált diáktüntetéseket azért, hogy megakadályozzák a törvényhozás munkáját és Joko Widodo államfő beiktatását az újabb elnöki mandátumára - jelentette ki Wiranto belbiztonsági miniszter. Irán beindította az urándúsítást a nemrégiben felépített modern centrifugákban - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. A szaúdi koronaherceg közölte: ő viseli a felelősséget Dzsamál Hasogdzsi rendszerkritikus szaúdi újságíró meggyilkolásáért, mert az eset az ő vezetése alatt történt. 86 éves korában elhunyt Jacques Chirac egykori francia államfő, aki 1995 és 2007 között volt a Francia Köztársaság elnöke. „Jacques Chirac politikai hagyatéka azelkövetkező generációk számára is követendő útmutatást jelent” - fogalmazott részvétlevelében Orbán Viktor. Kigyulladt egy veszélyes kategóriába sorolt vegyi üzem az északnyugat-franciaországi Rouenban - a hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat. Az amerikai geofizikai intézet mérése szerint 6,5-es erősségű földrengés rázta meg Indonézia keleti részét - legalább húsz ember életét vesztette és százan megsérültek. A Ciprusi Köztársaságba toloncolják ki a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H.-t - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség. Eldőlt egy óvodai mászóka a Heves megyei Csányban - egy hatéves kislány életét vesztette, két másik gyerek is megsérült. Mintegy másfél kilogramm marihuánát találtak a rendőrök két kábítószer-kereskedőnél Dunakeszin. Fegyveres rablás kísérlete miatt kilenc év hat hónap fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit Budapesten. Vádat emeltek egy ötvöskónyi férfi ellen, aki a Nagyatádi Járási Ügyészség szerint rendszeresen bántalmazta élettársát és 6 hónapos gyermeküket. Hónapokon keresztül zsarolta kiskorú tanulótársát egy 17 éves gyöngyösi középiskolás, aki jelenleg letartóztatásban várja a bíróság döntését. Csőhíd építése miatt teljes útzár lesz a 26-os út kazincbarcikai szakaszán szombaton 14 órától hétfő reggel 5 óráig. Sidi Péter bronzérmet szerzett a Tolmezzóban zajló 300 méteres sportlövő Európa-bajnokságon a szabadpuska 3x40 lövéses összetett számban. Kriza Anna bronzérmet szerzett a 48 kilogrammos súlycsoportban az Almatiban zajló ifjúsági cselgáncs-világbajnokságon. Női kosárlabda NB I: PEAC-Pécs - ELTE BEAC Újbuda 84:48 Doppingvétség miatt megfosztották a nyári Pánamerikai Játékokon 57 kilogrammban szerzett aranyérmétől Rafaela Silvát, a brazilok olimpiai és világbajnok női cselgáncsozóját.