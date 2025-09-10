Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Magosz-NAK: elfogadhatatlan Brüsszel nyomásgyakorlása a Mercosur-megállapodás kapcsán

2025. szeptember 10., szerda 15:20 | MTI

Elfogadhatatlan Brüsszel nyomásgyakorlása a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, amely dél-amerikai élelmiszerek EU-ba irányuló importjának biztosítana vámmentességet - közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán.

  • Magosz-NAK: elfogadhatatlan Brüsszel nyomásgyakorlása a Mercosur-megállapodás kapcsán

Az érdekképviseletek állásfoglalása szerint az Európai Bizottság annak ellenére akarja a megállapodást sürgősen elfogadtatni, hogy az súlyos piaci és élelmiszerbiztonsági kockázatot hordoz. Az uniós gazdaszervezetek szerint az EU termelőit komoly károk érnék, miközben az Ukrajnából érkező dömping hatásaival is kedvezőtlenek. Leginkább a termelési normák, az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok és a fenntarthatóság miatt aggódhatnak az érintettek - írták.

A Magosz és a NAK kifogásolja, hogy az EU folyamatosan szigorítja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés szabályait a saját termelőivel szemben, de a szabadkereskedelmi egyezménnyel beengedné a kevésbé szigorú feltételek közepette előállított dél-amerikai importot. Ez a kettős mérce az európai polgárok egészséges élelmiszerekhez való jogát is veszélybe sodorhatja, az egyezményt ráadásul akkor kötnék meg, amikor bizonytalan az EU mezőgazdaságának jövőjét meghatározó Közös Agrárpolitika alakulása is. A magyar agrár-érdekképviseletek szerint csak olyan egyezmény fogadható el, amely tiszteletben tartja a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fogyasztók érdekeit - olvasható a közleményben.

 

Forrás: MTI

Fotó: arvalis.fr

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

100 ezernél kezdődik egy éjszaka! Ebben a budapesti luxushotelben laknak Cristiano Ronaldóék - galéria

Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

További híreink

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
2
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
8
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
9
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
10
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!