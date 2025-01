Ma járt le a határidő: nagy változás a magyar építőiparban

Megosztás itt:

Az építőiparban tevékenykedő vállalkozóknak január 15-ig kötelezően meg kell kötniük a kivitelezői felelősségbiztosítást, és ezt be kell jelenteniük a kamaránál. Ha egy vállalkozó elmulasztja ezt, az építőipari regisztrációját felfüggesztik. Több kérdés is felmerült, amiket most az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (ÉKM) megválaszolt.

A vállalkozások jó része csak a kamara decemberi leveléből értesült az új kötelezettségről, ami azt jelenti, hogy mintegy 120 ezer biztosítást kell megkötni néhány hét alatt, majd öt nap alatt regisztráltatni az új szerződéseket a kamaránál – írja a 24.hu. Az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke, Németh László elmondta: hogy a vállalkozók elsősorban a munkájukkal foglalkoznak, nem azt nézik, hogy mi jelenik meg a Magyar Közlönyben, és abból mi vonatkozhat rájuk. Az ÉKM közölte a lappal, hogy már 2024. október 1-jén hatályba léptek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításai, amelyek a magyar építészetről szóló törvény releváns rendelkezéseihez igazodva alapvető szabálymódosításokat vezetettek be az építésügy terén. E szabályok érintik az építési folyamat minden szereplőjét, így a tervezőket és a vállalkozó kivitelezőket is. Az új szabályok között található a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetése.

Bár a felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok is hatályba léptek tavaly október 1-jével, ám éppen a megfelelő felkészülési idő biztosítása céljából alkalmazásukat a jogalkotó január 15-éig halasztotta.

Az október 1-jétől hatályba lépett rendeletben szerepelt, hogy az állami építkezéseken nem kell ilyen felelősségbiztosítást kötni. Az ÉKM elárulta, az állami építkezéseken dolgozó tervezőknek és kivitelezőknek is kell felelősségbiztosítást kötniük, arról azonban külön jogszabály rendelkezik, így a tervezőknek, kivitelezőknek nem kell ugyanarra a munkára dupla biztosítást kötniük. A minisztérium nem tervezi megváltoztatni a január 15-i időpontot, elmondásuk szerint a jogszabály méltányos, három és fél hónapos felkészülési időt adott minden szereplőnek.

