London szankciókat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz exportjára

A tárca megfogalmazása szerint a szankciók éppen olyan időszakban lépnek életbe, amikor Oroszország LNG-exportjának felfuttatására készül, "ezzel is igyekezve aládúcolni recsegő-ropogó hadigazdaságát".

A minisztérium felidézi, hogy Nagy-Britannia már 2023 januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz importját. London "most egy lépéssel továbbmegy", megtiltva, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat - például biztosítást - nyújtsanak a harmadik országokba irányuló orosz LNG-export számára - áll a brit külügyi tárca szerdai ismertetésében.

A szankciók értelmében "nagy-britanniai kötődésű" hajóknak és szolgáltatási cégeknek világszerte tilos lesz az orosz LNG-szállítmányok továbbításának elősegítése.

A londoni külügyminisztérium felidézi, hogy a brit kormány nemrégiben szankciókat jelentett be a két legnagyobb orosz olajipari vállalat, a Rosznyefty és a Lukoil ellen is.

Az október közepén bejelentett intézkedés az ukrajnai háború kezdete óta meghirdetett eddigi legnagyobb brit szankciócsomag,

amely 90 elemből áll, és a két orosz olajcégen kívül kiterjed sok más vállalatra és egyéb gazdasági szereplőkre.

Ezek között szerepel négy kínai olajkikötő, az orosz nyersolaj illegális exportjához használt "árnyékflotta" 44 tartályhajója, valamint a Nayara Energy nevű orosz-indiai nyersolaj-feldolgozó és -értékesítő vegyesvállalat, amely a londoni külügyi tárca adatai szerint csak tavaly 100 millió hordó orosz olajat importált több mint 5 milliárd dollár értékben.

London az év elején két másik orosz energiaipari óriásvállalat, a Gazprom Nyefty és a Szurgutnyeftyegaz ellen is büntetőintézkedéseket léptetett érvénybe, és megtiltotta az olyan olajszármazékok importját, amelyeket orosz nyersolaj felhasználásával más országok finomítóiban állítanak elő.