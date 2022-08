Megosztás itt:

Hozzátette: a hasonló projektekhez több ezer engedélyt kell beszerezni, de ezek közül a most megkapott a legfontosabb. A tárcavezető megjegyezte azt is, hogy a dokumentum igazolja, hogy az új blokkok építése a legmagasabb szintű és a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak és követelményeknek is megfelel.