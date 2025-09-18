Letarolhatja Európát a Szegeden gyárat építő BYD

Megosztás itt:

A szakértő szerint a legnagyobb gond, hogy az európai gyártóknak és beszállítóknak hiába volt meg egy nagyon jól bebetonozott kompetenciafölényük a hagyományos autóknál, amely a magasabb európai költségszintet is ellensúlyozni tudta, ez az elektromos autók terén már nincs meg. Azaz szinte borítékolható, a következő évtizedben egyre több kínai autóval találkozhatunk az utakon.

Gyakorlatilag berobbantak Európában a kínai autógyártók az utóbbi időben, néhány éve még senki sem ismerte a BYD, az MG vagy az Omoda modelljeit, ehhez képest egyre több furcsa nevű autóval találkozhatunk a magyar utakon is. Emiatt egyre nagyobb a félelem, hogy idővel kiszorítják a nagy múltú, hagyományos európai társaikat. A Jato Dynamics adatai alapján ez azonban még a távoli jövőnek tűnik: a piackutató 28 európai piacot vizsgált meg, és a jelentéséből az derül ki, hogy ugyan 2025 első felében éves szinten 91 százalékkal, 347 135 darabra nőttek a kínai márkák eladásai, ez a teljes európai piac mindössze 5,1 százalékát jelenti.

Kínai autógyártók: szinte biztosan nagyobb piaci részt fognak kihasítani

Az év elejétől számítva júniusig 6 844 426 darab járművet értékesítettek a vizsgált európai országokban, ami 0,3 százalékos csökkenés 2024 első fél évéhez képest. A jelentés egyébként öt kínai márka, a BYD , a Jaecoo, az Omoda, a Xpeng és a Leapmotor eladásait vizsgálta meg, amiből az is kiderül, hogy júniusban az öt márka együttes eladása meghaladta a nagy múltú Mercedes-Benzt számát. Mindenesetre jól látható, hogy még nagyon messze vannak a kínaiak attól, hogy valóban letarolják az európai piacot.

A kínai gyártók többségbe kerülése egy évtizeden belül még túl drasztikus jóslatnak tűnik, de nem lehetetlen – ezt mondta a Világgazdaságnak Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki vezető kutatója, akit arról kérdeztünk: menyire valós félelem, hogy a távol-keleti ország modelljei 2035-ig átveszik az uralmat Európában? Az iparszakértő szerint ez akkor következhet be, ha az európai gyártók képtelenek lesznek arra, hogy a nem kifejezetten jómódú európai vásárlók számára elérhető áron kínáljanak új technológiájú modelleket.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: pplware.sapo.pt