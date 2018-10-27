Leminősítették Olaszországot

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT
BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR PÉNTEKEN, MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT.
BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK.
VASÁRNAP HAJNALI 3 ÓRAKOR KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 2 ÓRÁRA KELL VISSZAÁLLÍTANI.
AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS A BUDAPESTI TÖMEGKÖZELEDÉS ÉS A MÁV MENETRENDJÉT IS ÉRINTI.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN, BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG: MINTEGY 200 MILLIÓ FORINTBÓL FEJLESZTIK A KERÉKPÁRUTAT JÁSZLADÁNYBAN.
DUNA HOUSE: A BUDAPESTI BELVÁROSI INGATLANÁRAK ALACSONYABBAK, MINT A KÖRNYEZÕ ORSZÁGOK FÕVÁROSAIBAN.
LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK.
NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA.
AZ IDEI ÉV ELSÕ NYOLC HÓNAPJÁBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT A JÁRMÛGYÁRTÁS TERMELÉSE KÖZÖLTE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER.
A CEU MELLETT TÜNTETETT PÉNTEKEN A MOMENTUM, AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÕTT A NÁDOR UTCÁBAN.
A MOMENTUM NOVEMBER 16-RA ÚJABB CEU MELLETTI TÜNTETÉST HÍVOTT ÖSSZE JELENTETTE BE FEKETE-GYÕR ANDRÁS PÁRTELNÖK A MAI TÜNTETÉSEN.
FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI.
A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI.
ÁTADTÁK A MERCEDES-GYÁR ÚJ KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN.
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS TANÁCS A PARLAMENTBEN.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ FRANCIS SUAREZ MIAMI POLGÁRMESTERREL TALÁLKOZOTT PÉNTEKEN A FLORDIAI FÕVÁROSBAN.
ÁDER JÁNOS: MIAMIBAN HAMAROSAN MAGYAR ALKONZULÁTUS NYÍLIK.
VISSZA KELL TÉRNI A MÛKÖDÕ PÁRBESZÉDHEZ A MAGYAR-UKRÁN KAPCSOLATOKBAN MONDTA NÉMETH ZSOLT, AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE.
KANDAHÁRBAN MEGTARTJÁK AZ ELHALASZTOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁST, AMELYET EGY HÉTTEL EL KELLETT HALASZTANI, MERT A TÁLIBOK MEGGYILKOLTÁK A HELYI RENDÕRFÕNÖKÖT MTI.
ÖNGYILKOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL TÁLIB LÁZADÓK A KÖZÉP-AFGANISZTÁNI VARDAK-BAN, MEGÖLTEK HÉT EMBERT, KÖZTÜK RENDÕRÖKET ÉS POLGÁRI SZEMÉLYEKET - MTI.
AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT.
EXIT POLL: ÚJRAVÁLASZTJÁK MICHAEL D. HIGGINS ÍR ELNÖKÖT.
PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT.
ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USA-BAN, CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK.
LETARTÓZTATTÁK FLORIDÁBAN A CSOMAGBOMBÁS FENYEGETÉSEK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT.
ISMÉT TÜNTETTEK PALESZTINOK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN; NÉGYEN MEGHALTAK, ÖTVENEN MEGSÉRÜLTEK.
IZRAEL A GÁZAI ÖVEZETET BOMBÁZTA, AHONNAN KORÁBBAN RAKÉTÁKKAL LÕTTÉK A ZSIDÓ ÁLLAM TERÜLETÉT MTI.
A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK FALVAKAT ÁGYÚZTAK AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN, HETEN, KÖZTÜK HÁROM GYEREK, VESZTETTE ÉLETÉT.
AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL KAPCSOLATBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN ÕRIZETBE VETT 18 GYANÚSÍTOTT KIADATÁSÁT KEZDEMÉNYEZI.
EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT.
HOLTAN TALÁLTAK EGY NÉGY HÓNAPOS GYERMEKET SÜLYSÁPON, EGY CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA AZ ESETET.
EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS.
EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.