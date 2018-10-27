2018. október 27.,
szombat, Szabina napja

Leminősítették Olaszországot

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2018. október 27., szombat 08:20, frissítve: szombat 08:23

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Olaszország államadós-besorolásának kilátását a Standard & Poor's. A hitelminősítő a döntést azzal indokolta, hogy az olasz kormány gazdasági és költségvetési politikája megterheli az ország gazdasági növekedését, és emiatt várhatóan nem folytatódik az olasz államadósság csökkenése.

Az olaszok nem engednek a brüsszeli nyomásnak

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Az olaszok nem engednek a brüsszeli nyomásnak

Ugyanazt a költségvetési tervezetet nyújtják be az Európai Uniónak, amit Brüsszel egyszer már elutasított.

Egy másik hitelminősítő, a Moodys már a múlt héten egy fokozattal rontotta az ország adósbesorolását, és a befektetésre ajánlott kategória alapszintjére sorolta Olaszországot.

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