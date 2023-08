Megosztás itt:

A Fitch Ratings szerda hajnalban jelentette be, hogy megvonja az Egyesült Államoktól a lehetséges legjobb államadós-besorolást. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a várakozásával indokolta a döntést, hogy a következő három évben romlanak az amerikai államháztartási mutatók, és növekszik a már most is magas államadósság-teher.