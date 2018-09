Lehet, megvan, mi okozza a tömeges méhpusztulást

2018. SZEPTEMBER 25., KEDD ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: A GYÓGYSZERIPAR A MAGYAR GAZDASÁG HÚZÓÁGAZATA MONDTA A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ÚJ ÉPÜLETÉNEK AVATÁSÁN SZOLNOKON. KARAS MÓNIKA NMHH-ELNÖK: A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG STRATÉGIÁJÁNAK RÉSZE AZ 5G-HEZ SZÜKSÉGES FREKVENCIÁK BIZTOSÍTÁSA. A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ SZABÁLYOZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁT KÉRI A KORMÁNYTÓL AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG. TÁMOGATTA A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG CZUKOR JÓZSEF KINEVEZÉSÉT AZ INFORMÁCIÓS HIVATAL FÕIGAZGATÓI POSZTJÁRA. ÁTALAKUL A KÓRHÁZI FERTÕZÉSEK ELLENÕRZÉSE, A KORMÁNYHIVATALOKNAK OKTÓBERTÕL ÉVENTE KELL ELLENÕRZÉST TARTANIUK. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK OKTÓBER 8-ÁN ÉRKEZIK MAGYARORSZÁGRA, TALÁLKOZIK ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕVEL ÉS ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕVEL IS. HIDVÉGHI BALÁZS: AZ EURÓPAI MUNKAERÕHIÁNYRA NEM LEHET MEGOLDÁS A BEVÁNDORLÓK BETELEPÍTÉSE. A PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGA NAPIRENDRE VEHETI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT - ÍRJA A MAGYAR IDÕK. A STRASBOURGI EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDULT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG MIATT A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY. MTA: UKRAJNÁBAN TILTOTT A TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DE A SZANKCIÓRA NINCS PRECEDENS M1. OKTÓBERTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI DÍJAK, A HITELES MÁSOLATÉRT AZ EDDIGI ÁR DUPLÁJÁT KELL FIZETNI. A FÕVÁROS FEJLETTSÉGI SZINTJE AZ UNIÓS ÁTLAG FÖLÖTTI, DE VAN MEGYE, MELY AZ EURÓPAI UNIÓ ÖT LEGFEJLETLENEBB TÉRSÉGE KÖZÖTT VAN. FONTOLGATJA A VISSZATÉRÉST A POLITIKÁBA DEMSZKY GÁBOR VOLT SZDSZ-ES FÕPOLGÁRMESTER 24.HU. EGYSÉGESÍTENÉ A BRIT KORMÁNY AZ EU-BÓL ÉS AZ EU-N KÍVÜLRÕL ÉRKEZÕK BEVÁNDORLÁSI SZABÁLYOZÁSÁT A BREXIT UTÁN. CSECSEMÕKET ÖLTEK ÉS ÉLVE TEMETTEK EL EMBEREKET A MIANMARI KATONÁK A ROHINGJA KISEBBSÉG ELLENI MÛVELETEKBEN AZ AMERIKAI KÜLÜGY SZERINT. OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS DIPLOMÁCIAI KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOKAT ÍR ALÁ SZIJJÁRTÓ PÉTER A NEW YORK-I ENSZ-KÖZGYÛLÉS HELYSZÍNÉN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁGNAK STRATÉGIAI ÉRDEKE, HOGY TOVÁBBRA IS KÍNA ELSÕ SZÁMÚ GAZDASÁGI PARTNERE MARADJON A TÉRSÉGBEN. A MENEDÉKJOG KÉRELMEZÉSÉNEK SZIGORÍTÁSÁT ÉS A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕK KIUTASÍTÁSÁT IS TARTALMAZZA AZ OLASZ KORMÁNY ÚJ TÖRVÉNYCSOMAGJA. MEGTAGADHATJA OLASZORSZÁG, HOGY A MENEKÜLTEKET SZÁLLÍTÓ AQUARIUS AZ OLASZ PARTI VIZEKEN HAJÓZZON, MIUTÁN REGISZTRÁCIÓJÁT VISSZAVONTÁK. MÁLTAI KORMÁNY: AZ AQUARIUS MENTÕHAJÓ FEDÉLZETÉN TARTÓZKODÓ MIGRÁNSOK MÁLTÁN SZÁLLNAK PARTRA, ÉS ONNAN AZONNAL NÉGY ORSZÁGBA SZÁLLÍTJÁK ÕKET. A PORTUGÁL KORMÁNY BEJELENTETTE, HOGY BEFOGAD TÍZET AZ AQUARIUS MENTÕHAJÓN LÉVÕ 58 BEVÁNDORLÓ KÖZÜL. MEGLEPETÉSRE LEVÁLTOTTA A NÉMET CDU/CSU FRAKCIÓVEZETÕI TISZTSÉGBÕL VOLKER KAUDERT, AKIT ANGELA MERKEL EGYIK BIZALMASÁNAK TARTANAK. ELVESZTETTE A BIZALMI SZAVAZÁST A BEVÁNDORLÁSPÁRTI SVÉD MINISZTERELNÖK, ÍGY KÉNYTELEN LEMONDANI POSZTJÁRÓL. UKRÁN NACIONALISTÁK TÜNTETTEK MAGYARORSZÁG BEREGSZÁSZI KONZULÁTUSÁNÁL A KÜLKÉPVISELET BEZÁRÁSÁT KÖVETELVE. KEDDEN ISMÉT NÉGYÉVES CSÚCSRA EMELKEDETT A NYERSOLAJ ÁRA, A BRENT-KÕOLAJAT 82,20 DOLLÁRON JEGYEZTÉK. TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYMINISZTER-HELYETTES. ROD ROSENSTEIN A 2016-OS ELNÖKVÁLASZTÁSOKBA TÖRTÉNT OROSZ BEAVATKOZÁSOKAT VIZSGÁLÓ FBI-NYOMOZÁST FELÜGYELTE. JÁRMÛHIBA MIATT NEM KÖZELEDIK A 2-ES METRÓ AZ ÖRS VEZÉR TÉRI VÉGÁLLOMÁS ÉS A DEÁK FERENC TÉR KÖZÖTT, PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. A MÉLYBE ZUHANT ÉS ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT EGY MAGYAR ARTISTANÕ EGY OSZTRÁK CIRKUSZ FELSÕPULYAI ELÕADÁSÁN. MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN MEGHALT EGY FÖLDMUNKAGÉPPEL DOLGOZÓ FÉRFI DEBRECENBEN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ, A 61-ES FÕÚT TASZÁR ÉS BATÉ KÖZÖTTI SZAKASZÁN, SOMOGY MEGYÉBEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. TÖBB MINT EZER SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST INDÍTOTTAK KÉTNAPOS AKCIÓJUK SORÁN A RENDÕRÖK VEZETÉS KÖZBENI MOBILOZÁS MIATT. MEGVÁLTOZTAK A JEGYVÁSÁRLÁSI SZABÁLYOK A HÉV-VONALAKON BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁN KÍVÜL. A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRÁT 3 FORINTTAL, A GÁZOLAJÉT 2 FORINTTAL CSÖKKENTI SZERDÁN A MOL.