2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Leépítések a választások után?

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2018. január 2., kedd 07:11, frissítve: kedd 10:14

Csoportos létszámleépítést hajthat végre a közszférában a választás után a kormány – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint erre lehet következtetni egy uniós pályázatból, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium nyert meg. A kormányzati pályázati portálra feltöltött támogatási döntés még december 22-én született. A gazdasági tárca ötmilliárd forintot nyert arra, hogy segítse a közszférából elbocsátott dolgozókat elhelyezkedni a versenyszférában.

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint az államnak pontosan meg kell majd határoznia, hogy hány emberrel képzeli el a jövőben a közszférát és milyen feladatokat akar az apparátussal elvégeztetni.

A jelenlegi feladatok és létszámösszefüggés mellett ezt nem látom, a közszféra vagy közszolgálat minőségi romlása nélkül nem látom megvalósíthatónak. Egy ember szempontját ismerjük, ez Demján úr, 680 ezer ember szempontját nem kérdezi meg senki, ez a 680 ezer ember a köz szolgálatában dolgozik, az a probléma, hogy ez látszólag létszámcsökkentésről szól, pedig itt nem erről van szó, hanem az elérhető minőségi közszolgáltatásnak a létszámszükségletéről, ez élet vagy halál kérdése – nyilatkozta Boros Péterné.

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közszféralétszámleépítés

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