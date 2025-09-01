Keresés

2025. 09. 01. Hétfő
Gazdaság

Lázár János sokkoló terve: Százmilliárdok maradhatnak az önkormányzatoknál!

2025. szeptember 01., hétfő 16:30 | Origo.hu

Remek hír a településeknek: Lázár János átírná a szolidaritási adó képletét, hogy százmilliárdok maradjanak helyben útfejlesztésekre. Az ellenzék rágalmaival ellentétben a cél a helyi beruházások támogatása és az igazságos elosztás. Kattints és tudj meg többet!

  • Lázár János sokkoló terve: Százmilliárdok maradhatnak az önkormányzatoknál!

Lázár János építési és közlekedési miniszter új javaslata felpezsdítheti az önkormányzati fejlesztéseket: a szolidaritási adó azon részét, amelyet utak építésére költenek, részben vagy akár egészben leírhatnák a települések. Ez százmilliárdokat hagyhat helyben, cáfolva az ellenzék alaptalan vádjait, miszerint a kormány „elveszi” az önkormányzatok pénzét.A szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adókból befolyó bevételek kiegyenlítését szolgálja, hogy a tehetősebb települések támogassák a kevésbé fejletteket.

Lázár terve lehetővé tenné, hogy az útfejlesztésre fordított összegek levonhatók legyenek, így több forrás maradna helyi beruházásokra. „Az utak és járdák állapota kulcsfontosságú az emberek számára” – hangsúlyozta Lázár, hozzátéve, hogy az állam 5000 milliárdot költött autópályákra, de az önkormányzati utak javításra szorulnak.

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke üdvözölte a kezdeményezést. „Rendet kell tenni a rendszerben, hogy ki miért és mennyit fizet” – mondta, kiemelve, hogy a kormány nyitott az átalakításra. A 2025-ös költségvetés szigorításai – például az önkormányzati cégek faktorálási tilalma és az 50 millió forint feletti támogatások kincstári számlára utalása – az átláthatóságot erősítik.

Miért jó ez nekünk?

Lázár javaslata a helyi fejlesztéseket és a térségi felzárkóztatást segíti, miközben az ellenzéki kritikák hamisaknak bizonyulnak. Több pénz maradhat a településeken utakra és infrastruktúrára.

Teljes cikk a VLIÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: Canva

 

