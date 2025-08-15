Lázár János: Most rendeltem meg egy száz milliárdos útfejlesztést

Megosztás itt:

„Most rendeltem meg egy száz milliárdos útfejlesztést, ami érezhető változást fog hozni idén ősszel és jövő tavasszal” – ezt mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live csütörtök esti adásában. A tárcavezető június vége óta szünetelteti a Lázárinfót, ám az érdeklődőket nem hagyta magára, helyette online lehet kérdezni. A Lázár Live élő adásában így került szóba a közutak állapota, amelyek kapcsán elismerte, vannak elmaradások, de jelezte, hogy az erőforrásokat, most erre a területre próbálja átcsoportosítani.

A miniszter beszélt arról is, hogy mi lesz azokkal az útfelújításokkal, amelyeket 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően a beruházási stop jegyében leállították. Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatóak – mondta Lázár János, azonban világossá tette, hogy az autópálya-építések jelentik az első számú prioritást, amelyekből az államnak komoly haszna származik. Példaként említette az M4-es , az M8-as, M60-as befejezése mellett a mohácsi Duna-hidat, illetve, a 8-as út négysávosítását is. Ezt követően jönnek a prioritási sorrendben a kettes számú, nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak, amire szerinte jó példa az Dunaföldvár és Kecskemét közötti 52-es út, ami annyira rossz állapotban van, hogy a környékbeli önkormányzatok aláírásgyűjtésbe kezdtek a felújítása érdekében. Lázár János azt ígérte, hogy minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak.

Fotó: Shutterstock