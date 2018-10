Lázár János Európa mintagazdaságává tenné a mezőhegyesi ménesbirtokot

Öt éven belül Magyarország, tíz éven belül Európa mintagazdaságává fejlesztené a mezőhegyesi ménesbirtokot Lázár János. A miniszterelnöki biztos azt is közölte: a várható profitot ezután fejlesztésre és a környék támogatására költik, ahelyett, hogy a kincstárba utalnák.

A jelenlegi fapados helyett minőségi birtokot és állami céget szeretne felépíteni Mezőhegyesen – fogalmazott első munkanapján Lázár János. Ennek része az is, hogy a nyereséget nem utalják át az államkincstárnak, hanem egy részét fejlesztésre költik, másik részéből pedig a települést és a mezőhegyesieket segítik majd.

„A cégnek el kell tartania három ménest, el kell tartania egy szakközépiskolát, 500 embert, segítenie kell Mezőhegyes városának abban, hogy boldoguljon, és van egy olyan műemlék-állománya, amit folyamatosan karban kell tartani és fel kell újítani, tehát a kulturális örökség védelméből is ki kell vennie a részt. Óriási eredmény, hogy ha efölött 300-400 millió forintos pénzügyi eredménnyel is tudunk tervezni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a cég akár 1,5 milliárd forintos eredményt is tud produkálni” – mondta a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t felügyelő miniszterelnöki biztos.

A ménesbirtokot is érinti a munkaerőhiány, amit a mezőgazdasági átlagnál magasabb bérekkel igyekeznek enyhíteni.

„Mezőgyesen egyébként 2017-ben és 2018-ban mintegy 8-10 százalékos nettó béremelés történt a cégben. Tehát jelen pillanatban is béremelésben vagyunk, és jövőre is ezt tervezzük. Ez minden magyar vállalkozásnál, ahol érdemi gazdasági tevékenység folyik, mindenképpen szükséges” – tette hozzá Lázár János.

A birtok változatlan vezetéssel működik tovább. A vezérigazgató szerint a 2016-os állami visszavásárlás után idén is eredményes évet zárnak 15 milliárd forintból fejleszthetnek.

„A legfontosabb egy ipartelep építése, amiben szárító, tisztító, tároló, vetőmag feldolgozó és takarmánykeverő üzemrész fog felépülni. Egy szarvasmarhatelepi rekonstrukció előtt állunk, ahol egy nagyon elavult telepet kell felújítani és korszerűsíteni. Ami nagyon fontos, az a géppark felújítása vagy lecserélése, hiszen meglehetősen elavult gépparkkal kellett megkezdenünk a munkát 2016-ban. Most már azt mondjuk, hogy a gépparkunknak a legnagyobb része a kor elvárásainak megfelelő, legmodernebb technológiákkal bír” – mondta Pap István Tibor, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója.

Mezőhegyes legnagyobb munkaadója és adózója a ménesbirtok. „Négy, illetve ötszáz ember foglalkoztatásáról van szó, ez gyakorlatilag egy ötezer fős település életében a lakosság törzsét jelenti. Nem mindegy ezeknek a családoknak a mindennapi megélhetése. Ez úgy tűnik, hogy akkor biztosítottá vált, és most is csak azt tudom mondani, hogy ez megtörtént és még ezen felül a nyári idénymunkák kapcsán 800 és 1000 főnek tudunk szerződést aláírni” – mondta Mitykó Zoltán, a település polgármestere.

Az önkormányzattal kötendő megállapodás értelmében a ménesbirtok nyereségéből a mezőhegyesi történelmi egyházakat, a helyi óvodát és az iskolát is támogatják majd. A birtok 1500 hektáros erdejéből kitermelt fából pedig szociális tűzifa lesz télre.