Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

A korszerű motorvonatok beszerzése már sínen van, most pedig 30-40 évet fiatalodik a magyar vasút – jelentette be a Facebookon Lázár János építési és közlekedési miniszter. Emlékeztetett rá, hogy a kormány korábban feladatul adta, hogy kutassanak fel olyan vasúti flottákat, amelyek megvásárlásával korszerűbbé, megbízhatóbbá és kényelmesebbé tehető a vasúti közlekedés. A kormány azután arról döntött - ehhez forrást is biztosítva - hogy vásároljanak is ezekből az Európában már bizonyított szerelvényekből.

Ezek nem tervek, szándéknyilatkozatok, vagy 25 éves víziók, hanem a közeljövő fejlesztései – szögezte le Lázár János.

„A teljes magyar vasúti flotta utaskapacitásának 10%-a újul meg. Ahol eddig 40-50 éves, kiszolgált szerelvények közlekedtek, azokat korszerű és kényelmes motorvonatokra cseréljük. Részletek és még több újdonság a következő KözlekedésInfón. Hamarosan!" – írta a miniszter szerdán a fejlesztésekről.

Fotó: MTI