Lantos Csaba: Magyarország a megújuló energiák felhasználásában élen jár

Megosztás itt:

Lantos Csaba a Zero Waste Group Kft. mintegy 5 milliárd forintból megvalósult új hulladékfeldolgozó üzemének avatásán arról beszélt, hogy az évente 120 ezer tonna kapacitású, európai szinten is kiemelkedő fejlesztés révén nem csak feldolgozzák a hulladékot, de fosszilis energiát is kiváltanak. Az itt előállított, tüzelőanyagként hasznosított termékkel évente 266 tonna szén-dioxid-kibocsátást spórolnak meg.

A miniszter kifejtette: átmeneti korszakban élünk, amikor a fosszilis energiáról a megújuló, karbonsemleges energia felhasználása felé haladunk, de ez nem gyors folyamat. "Eltűnt a biztonság" a kőolaj- és földgázpiacról, aminek az is része, hogy az európai elvárások szerint meg kell szüntetni az orosz kőolaj, földgáz vagy nukleáris fűtőelemek felhasználását - mondta.

Kiemelte, hogy Magyarország sikerrel alkalmazkodott eddig a kihívásokhoz, meg tudta védeni a rezsicsökkentés eredményeit is, sőt a megújuló energiák felhasználásában élen járunk, már több mint 300 ezer kiserőmű üzemel, amelyek az ipari létesítményekkel együtt közel 8000 megawatt naperőművi teljesítményt biztosítanak. Akkor sikeres az átállás, ha a növekvő gazdasági teljesítmény mellett kevésbé terheljük a környezetet, egyre kevesebb termék válik hulladékká, és a hulladék egyre nagyobb része hasznosul - jegyezte meg.

Az energiaügyi miniszter jelezte: 1990-hez képest tavaly már 47 százalékkal csökkent Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása, amivel bizonyosan elérjük a 2030-ra az EU által elvárt 55 százalékos csökkenést. Sikeres az újonnan bevezetett hulladékgazdálkodási rendszer is. Már több mint 2 milliárd palackot vagy fémdobozt váltottak vissza az emberek, idén minden hónapban 80 százalék feletti volt a visszaváltási arány, ami nagyon jelentős az EU-ban, még nem volt példa ilyen gyors felfutásra.

Minden hulladékfajta esetében hasonló jó eredményt kívánnak elérni, hogy 10 százalék alá csökkenjen a lerakókba kerülő arány - tette hozzá Lantos Csaba.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy az emberiség történelme során a hulladékhoz való viszony jelentősen változott, ma pedig már a műanyag a legnagyobb szennyező forrás. A feldolgozás és az újrahasznosítás mára elismert tevékenység lett, szemben a néhány évtizeddel ezelőtti időszakhoz.

Pogácsás Tibor, a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. operatív igazgatója elmondta: "nagy ellenszélben indultak", és annak ellenére, hogy már 2 milliárd fölött van a visszaváltott palackok száma, a hulladékudvarokban nő a látogatók száma, megduplázták a textilkonténerek mennyiségét, elindult a járműflotta modernizálása és készen állnak a tervek újabb válogatók építésére, még sok a tennivalójuk.

Szemenyén olyan üzem létesült, ahol a szelektív kukákban gyűjtött hulladékot és a válogatási maradékokat dolgozzák fel, ez utóbbiakat eddig csak lerakókban lehetett elhelyezni. Most innen főként cementgyárakba és erőművekbe szállítják tovább a feldolgozott terméket, de már vizsgálják, hogy a nagy tisztaságú termék hogyan hasznosítható a vegyiparban is.

Sarkady Attila, a Zero Waste Group Kft. ügyvezetője közölte: a MOHU szakmai partnereként alakították ki mintegy 5 milliárd forint beruházással az új feldolgozóüzemet, amely az évente feldolgozni tervezett 120 ezer tonna hulladékot alternatív tüzelőanyagként adja tovább. Újabb tűzbiztonsági fejlesztéseket is indokol, hogy a hulladékba kerülő akkumulátorok, elemek miatt jelentős a tűzveszély kockázata a feldolgozáskor.

Rudolf Wiedner, az osztrák résztulajdonos család képviseletében, a Vasi Consulting Kft. ügyvezetőjeként kifejtette: a feldolgozóban további mintegy 1,5 milliárd forint összegű tűzbiztonsági fejlesztést terveznek az eddigi félmilliárd forint után, amelyből hőkamerákat szerelnek fel és 750 köbméteres tűzivíztárolót alakítanak ki. A mostani helyszíntől 40 kilométerre pedig újabb üzemet alakítanak ki, ahol automata válogatással különítik el színek szerint a műanyag palackokat.

Forrás: MTI

Fotó: MTI