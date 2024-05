Lantos Csaba: Az otthonfelújítási program segíti Magyarország energiaszuverenitását és élénkíti az építőipart

Szólt arról is, hogy egy készülő újabb szankciós csomagban az orosz LNG behozatalának tilalma is felmerült lehetőségként, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a hasonló intézkedések lényegében hatástalanok. Összességében azt lehet mondani, hogy Európa az orosz energiafüggőséget lecserélte az amerikai energiafüggőségre. Magyarország pedig igenis keresi az újabb forrásokat, azeri, török, katari irányból is érkezhet ide földgáz. Fokozzák a belföldi kitermelést, és a nagyjából ötödével alacsonyabb fogyasztás tovább erősíti az ellátás biztonságát - mutatott rá.

