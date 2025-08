Lakás önerő nélkül? Így vásárolhatsz otthont 3%-os hitellel, ha kisvárosban élsz

Megosztás itt:

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője egy Facebook-videóban mutatta be, milyen lehetőséget jelenthet a fiataloknak a szeptembertől induló Otthon Start program. A szakértő egy konkrét példát hozott: egy 25 éves, kisvárosban élő nő, aki bruttó 540 ezer forintot keres, akár 30 millió forint értékű kedvezményes lakáshitelhez is hozzájuthat az új, fix 3 százalékos kamatozású konstrukció keretében. Ez a támogatott hitel jelentős könnyebbséget kínál azoknak a fiataloknak, akik elköltöznének a szülői házból, de eddig nem tudtak elegendő önerőt felhalmozni. - írja a VILÁGGAZDASÁG.

A 30 millió forintos hitel mellé ugyan 3,3 millió forint önerőre van szükség, de ez sem feltétlenül jelent akadályt. Az Otthon Start programmal párhuzamosan ugyanis elérhető a legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes munkáshitel is, amely kiválthatja az önerőt. Ebben az esetben a törlesztőrészlet havonta mindössze 33 ezer forinttal emelkedik – ismertette Balogh.

Új kapukat nyit meg a kedvezményes lakáshitel

A példában szereplő fiatal, ezzel a pénzügyi háttérrel, már reálisan gondolkodhat saját otthon vásárlásán. Kisvárosi környezetben 30 millió forintból, 3,3 millió forint önrésszel együtt már egy 35 négyzetméteres új lakás is megvásárolható. Aki viszont inkább használt lakást keres, az akár 70-80 négyzetméteres ingatlanra is szert tehet ebből az összegből. A hitelfelvétel tehát nem csupán a legalapvetőbb lakásméretre nyújt lehetőséget, hanem sok esetben valóban kényelmes, hosszú távra is alkalmas otthonra.

Balogh arra is felhívta a figyelmet, hogy a már meglévő ingatlantulajdon sem zárja ki automatikusan a hitelhez való hozzáférést. Ha például a példában szereplő fiatal nő még a hitelfelvétel előtt örököl egy 14 millió forint értékű ingatlant, az nem számít bele a lakástulajdon korlátozásába, mivel az értékhatár alatt marad. Az Otthon Start programban ugyanis csak a 15 millió forintot meghaladó értékű ingatlanokat veszik figyelembe meglévő lakástulajdonként.

Az ilyen példák jól mutatják, hogy a fiatalok számára most valóban valós lehetőséget jelenthet az első lakás megszerzése. A program célja éppen az, hogy megkönnyítse a fiatal felnőttek önálló életkezdését, és segítse őket a saját otthon megteremtésében – még akkor is, ha jelenleg nincs megtakarításuk.