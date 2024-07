KSH: A második negyedévben a gazdaság teljesítménye 1,5 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest + videó

Varga Mihály, pénzügyminiszter: "A háború lezárása, még mindig várat magára és ez az ipari termelésen túl a magyar export felvevő piacait az európai gazdaságokat is visszafogja. Ugyanakkor kedvező körülmény, hogy az elmúlt időszakban sikeresen erősítettük meg az államháztartás egyensúlyát. Az idén ezer milliárd forinttal javítottuk a költségvetés mozgásterét, így a nehéz külső körülmények ellenére is egyre stabilabbak a növekedési kilátásaink."

