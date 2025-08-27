Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

KSH: a bruttó átlagkereset 704 400 forint volt júniusban, 9,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025. augusztus 27., szerda 09:23 | Mti
KSH átlagkereset

2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

  • KSH: a bruttó átlagkereset 704 400 forint volt júniusban, 9,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 655 600 forint volt júniusban, ami 9,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 400, a költségvetésben 658 300, a nonprofit szektorban 698 100 forintot tett ki, 9,4 és 9,2, illetve 10,6 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,8 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,6 százalékos növekedése mellett.

Január-júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, míg a nettó kereset 9,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét - közölte a KSH.

További híreink

Mutatjuk a legjobb trükköket a darazsak távoltartására

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Rettenetes vonatbaleset történt Magyarországon, sokkban vannak az utasok

Harapásokat érzékelt, valami megmozdult a kenuban

Egy szerződésen múlhat a békülés a királyi családdal — Harry herceg aláírná, de Meghan ellenáll

Nem sportszerű Shane Tusuppal elvitetni a balhét, Milák sikeredzője a Jackl-ügyről

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Őrült sztori: az exével kavar az ManUnited focistája, íme Mbappé reakciója

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

További híreink

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

Véletlenül elengedték a drezdai késelőt a német rendőrök

Hamis pénz ütheti fel a fejét: már Egerben is lebuktak a turisták

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
3
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
4
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
5
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
6
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
7
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
8
Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó
9
Véletlenül elengedték a drezdai késelőt a német rendőrök
10
Hamis pénz ütheti fel a fejét: már Egerben is lebuktak a turisták

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

 Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!