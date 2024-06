Közleményt adott ki a szaktárca az üzemanyagárakról

A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy a benzin és a gázolaj esetében is teljesül a kormány elvárása, azaz az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagárai alatt vannak. A kormány továbbra is fontosnak tartja az együttműködést az üzemanyagkereskedőkkel, egyszersmind bízik abban, hogy az üzemanyagkereskedők a jövőben is a szomszédos országok átlagának szintjéhez igazítják saját áraikat.

